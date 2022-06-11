新华社石家庄6月10日电（记者齐雷杰）道路四通八达，高楼鳞次栉比，项目建设热潮涌动，民生福祉持续增进，县城发展日新月异……河北省廊坊市固安县，宛如一颗明珠镶嵌在北京市以南。

多年来，“京南明珠”固安从一个传统农业县蝶变为河北省经济强县，县城建设日新月异，并荣获全国投资潜力百强县市、全国绿色发展百强县市、全国科技创新百强县市等荣誉称号。

抢抓京津冀协同发展、北京大兴国际机场临空经济区建设等重大机遇，固安县全力推动产业升级，增进民生福祉，加快经济社会高质量发展，不断增强群众获得感、幸福感。

产业聚集，县域经济强起来

环境干净整洁，货品琳琅满目，在永定城·京津冀固安国际商贸城内，来自京津冀及周边地区的进货商穿梭其间，挑选货品。作为北京服装批发市场承接地，目前这里已承接近4000家北京大红门等服装批发市场的商户，不少商户经营规模和层次实现了提档升级。

商贸城副总经理王硕说，这里可为商户提供交通、居住、子女上学、金融、物流等全方位保障服务。商贸城已入驻56家物流、快递企业，经营直达线路200多条、中转线路500多条，可实现“一点发全国”，满足商户收发货需求。

商贸物流产业的发展壮大，是固安做大做强县域特色产业，推动县域经济高质量发展的一个缩影。

手机，可以像纸张一样折叠，却看不到折痕；屏幕，可以自由伸缩……在维信诺科技有限公司展厅内，各类柔性屏产品科技感十足。依托河北省战略性新兴产业示范基地建设，固安高新区以维信诺、京东方两大龙头企业为牵引，集聚上下游企业数十家，成为具备完全自主知识产权的新型显示产业集群之一。

依托中国航天科技集团和中国航天科工集团两大龙头企业，固安县聚集了河北航天振邦精密机械有限公司等130多家航空航天企业。

目前，固安已有航天产业园、卫星导航产业园、电子商务产业园、新材料产业园、机器人产业园、智慧城市产业园、中关村固安高新技术产业园等10多个产业园区，产业集群发展态势良好，为县域经济发展积蓄了强劲动力。

今年，固安谋划实施总投资335亿多元的中国·固安空港新城项目，规划建设产业综合体、商业综合体、文旅综合体等设施，迈出了与央企合作实施片区开发的重要一步。

民生建设，百姓福祉有保障

近日，78岁的固安县居民刘先生突发脑卒中，固安县总医院人民医院为他及时开展了溶栓治疗，刘先生恢复良好，说话、行动没有受到明显影响。

以前，县里医院软硬件水平都不高，生病后不少人选择到廊坊或北京、天津去就医。现在，县里的医院医疗水平提高了，还跟北京大医院有合作，就近就能让专家瞧病，方便多了。

民生福祉无小事。围绕群众看病、上学等需求，固安大力提升公共服务保障水平。县里组建了县、乡、村“三位一体、协调联动”的县域医疗集团，成立固安县总医院，制定实施了20多项措施，全方位提升县域医疗机构服务水平。

县里迁址扩建了县人民医院，在床位设置、医护配比、诊疗设备等方面，对标三甲医院标准进行配置。固安县总医院副院长杨健说，他们与9家北京三级医院签订合作协议，启动实施医疗服务合作项目，30余名专家定期来固安出诊。

近年来，固安县还大力改善教育教学条件，增加优质教育资源供给。2021年秋季，固安完成8所民办普惠园创建工作，新增幼儿学位2480个；11所中小学、幼儿园投入使用，新增学位9135个；北京八中固安分校增办高中部，固安高新区一所20轨高中建设启动实施，高中教育资源供给进一步增加。

生态增绿，美丽家园更宜居

“公园就建在家门口，开窗见绿，出门进园，这里空气清新环境好，每天带孩子溜达一圈，心情很舒畅。”闲暇时，居民黄玥喜欢到人民公园里遛弯健身。这里种植90多种植物，形成了质朴自然的景观效果。

近年来，固安县坚持抓点、连线、拓面，全方位增加生态绿量。“抓点”，就是将大规模综合公园和星罗棋布的点状游园相结合，打造城市“绿肺”；“连线”，就是注重河渠、道路两侧绿化，编织生态绿带；“拓面”，就是开展园林式单位、园林式小区创建活动，坚持“楼房建到哪里，绿化就配套到哪里”，营建绿色家园。

目前，固安县城建成区绿地总面积达1074多公顷，绿地率达36.54%，人均公园绿地面积近13平方米。

“以前路过环城水系西支，要屏住呼吸赶紧跑，味道实在难闻。尤其是夏天，蚊虫很多，大家都躲着走。”居民杨国存家在环城水系西支附近，如今，水系水质好了，人行道两旁还种满花花草草，杨国存和邻居们经常到这里遛弯锻炼。

固安县水务局水利工程股股长赵国栋介绍，固安统筹全县23条河渠，编制了全县水系连通规划，谋划打造总长150公里的环固安城区水系生态带、景观带。相关项目完成后，可改善县城生态环境，提高全县河渠整体排沥和蓄水能力，实现河畅、水清、岸绿、景美的目标。

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