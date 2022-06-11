新华社郑州6月10日电（记者王丁、刘怀丕、韩朝阳）芒种忙，麦上场。6月里，中原大地遍野金黄，处处洋溢着麦收的喜悦。一株株饱满的麦穗，一张张粮农的笑脸，昭示今年河南夏粮丰收在望。

党的十八大以来，习近平总书记多次赴河南考察调研，就粮食生产、黄河治理、中部崛起、干部作风等提出要求，为河南发展指明方向。牢记总书记嘱托，河南埋头苦干、闯关探路，努力在中部地区加快崛起、奋勇争先，谱写新时代中原大地更加绚丽的篇章。

“粮食生产这个优势、这张王牌任何时候都不能丢”

2021年5月，河南南阳，习近平总书记在考察途中临时下车，走进一处麦田察看小麦长势。看到丰收在望，总书记指出，夏粮丰收了，全年经济就托底了。保证粮食安全必须把种子牢牢攥在自己手中。

习近平总书记谆谆嘱托：“河南作为农业大省，农业特别是粮食生产对全国影响举足轻重。”“粮食生产这个优势、这张王牌任何时候都不能丢。”

早在2014年5月，习近平总书记在开封市尉氏县张市镇高标准粮田综合开发示范区考察时指出，要立足打造全国粮食生产核心区这一目标和任务，在提高粮食生产能力上开辟新途径、挖掘新空间、培育新优势。

“当年总书记来考察时，我们这里的麦田刚实现‘旱能浇、涝能排’，如今已升级成‘科技田’‘智慧田’，智能物联网、水肥一体化系统、环境监测系统等各类设施一应俱全。”谈起几年来的变化，尉氏县农业农村局高级农艺师张朝英感慨地说。

落实习近平总书记的重要要求，河南抓实粮食生产工作：落实最严格耕地保护制度，划定粮食生产功能区7844.52万亩、重要农产品保护区1034万亩；全省实施新一轮高标准农田建设，累计建成7580万亩；聚焦种业科技自立自强，主要农作物良种覆盖率超过97%；高水平建设国家农机装备创新中心，主要农作物耕种收综合机械化率达86.3%；完善现代农业产业技术体系和农技推广体系，农业科技进步贡献率达64.1%。

作为全国小麦生产第一大省，今年“中原粮仓”河南小麦长势良好，麦收正由南向北紧张推进，有望再获丰收；同时，河南正在努力争取全年粮食产量连续6年保持在1300亿斤以上。

“在中部地区崛起中奋勇争先”

河南地处中原，不仅粮食产量大，而且工业基础雄厚、区位条件优越、交通优势明显。2019年9月，习近平总书记来到信阳、郑州等地，深入革命老区、农村、企业等，就经济社会发展等考察调研，叮嘱河南“抓住促进中部地区崛起战略机遇”“在中部地区崛起中奋勇争先”。

牢记总书记的嘱托，河南立足实际、积极作为：

把制造业高质量发展作为主攻方向，统筹抓好传统产业提质发展、新兴产业重点培育和未来产业谋篇布局，规模以上制造业增加值达1.65万亿元，稳居全国第五位、中西部地区第一位；把创新摆在发展全局的突出位置，2021年高新技术企业和科技型中小企业数量均增长30%以上，全社会研发投入突破千亿元；加强重大基础设施建设，所有行政村通硬化路、通客车，5G网络实现乡镇和农村热点区域全覆盖，“米”字形高铁网基本建成；加快打造内陆开放高地，2021年全省外贸进出口总值突破8000亿元，居中部第一。

装备制造业是一个国家制造业的脊梁。2014年5月，在位于郑州的中铁工程装备集团有限公司盾构总装车间，习近平总书记深刻指出，“要加大投入、加强研发、加快发展，努力占领世界制高点、掌控技术话语权，使我国成为现代装备制造业大国”“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”。

“8年来，我们牢记习近平总书记的嘱托，持续加强关键技术攻关，从世界超大断面矩形盾构机，到世界首台马蹄形盾构机，不断刷新世界盾构领域纪录。”中铁工程装备集团有限公司副总经理王杜娟说。

“让黄河成为造福人民的幸福河”

黄河，中华民族的母亲河。黄河流域生态保护和高质量发展，习近平总书记一直牵挂于心。

2014年3月，习近平总书记专程来到黄河兰考东坝头段考察调研，了解黄河防汛和滩区群众生产生活情况。

2019年9月18日，习近平总书记在河南郑州主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会，指出黄河流域生态保护和高质量发展是重大国家战略，强调“积极探索富有地域特色的高质量发展新路子”“让黄河成为造福人民的幸福河”。

遵循总书记的重要指示，河南积极落实、扎实推进：狠抓环境污染综合治理，黄河干流水质稳定达标、持续向好，35个国家地表水考核断面中28个达到Ⅲ类以上水质标准；完善综合性防洪减灾体系，建成标准化堤防500多公里，黄河滩区居民迁建工程35个安置区全部建成，30万人迁建任务基本完成；推进沿黄生态廊道建设，生态廊道右岸道路基本贯通，左岸道路已贯通489公里，两岸廊道累计绿化10.7万亩；挖掘黄河文化时代价值，推动文化考古发掘和研究工作取得重大突破，21个黄河国家文化公园重点项目启动实施……长河泱泱，利泽万方，一条造福人民的幸福河正奔腾不息。

九曲黄河十八弯，最后一道弯在兰考，兰考也是焦裕禄精神的发源地。“我们这一代人是深受焦裕禄同志事迹教育成长起来的，焦裕禄同志的形象一直在我心中。”2014年3月，习近平总书记在兰考县调研指导党的群众路线教育实践活动时动情地说。

“努力做焦裕禄式的好党员、好干部”，是习近平总书记发出的号召，激励着河南全省党员干部真情为民、真抓实干。

麦浪滚滚，黄河滔滔。如今的河南，经济总量接近6万亿元，粮食生产连年丰收，生态环境持续向好，全省上下齐心协力，用党的光荣传统和优良作风砥砺初心、凝聚力量、踔厉奋发，一幅新时代中原奋进的新画卷正徐徐展开。

(责编：王震、陈键)