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华为张东亚：以实际行动支持北京中小企业加速发展

2022年06月11日09:12 | 来源：人民网
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6月10日，华为云联合中国中小商业企业协会、北京市协同发展服务促进会等正式发布“登云计划”中小企业版，推出9大特惠产品、30+解决方案、5大领域服务及“攀登时间”系列赋能直播，此外，华为云还将提供最高100万上云补贴， 通过专属服务，聚众力帮助北京中小企业解决当前面临的各种难题。

中小企业是我国实体经济的重要基础，也是扩大就业、改善民生、促进创新创业的重要力量。华为北京总经理张东亚表示，华为云“登云计划”中小企业版的发布，是华为公司积极响应北京市政府关于支持中小企业健康、高质量发展政策而推出的具体举措，将聚焦企业发展的痛点与难点，基于华为产品技术能力、数字化转型实践以及大生态资源，协助企业应对各种不确定性，增强企业韧性，加速业务增长与经营发展，助力企业赢取更大机遇。

本次华为云推出了九大特惠产品，包括域名、云服务器、云主机、云桌面、CDN、云主机+数据库/安全等组合、数据库迁移上云专家咨询服务、智慧屏及网络交换机等，还有注册专享加油包，为北京中小企业降低上云成本、提质增效。华为云还联合中软国际、用友等合作伙伴，共同推出30大解决方案，覆盖企业初创、日常办公、经营管理、财税费控管理、企业营销以及远程办公六方面，帮助中小企业提高效率，优化经营。

此外，“登云计划”中小企业版还将在战略规划、人才培养、产业及生态、投融资以及品牌营销五大领域设置专属服务，帮助北京中小企业不断增强自身综合竞争力，提升抗风险能力。

据了解，今年3月，华为云发布了“登云计划”，为北京市“专精特新”企业提供总额2亿元、单家企业最高100万元的上云补贴，以及总计20多项一对一专属服务，目前已有数十家北京企业受益。本次“登云计划”中小企业版的发布，也将进一步推进北京中小企业与华为大生态资源链接，共同迎接挑战、探索新机遇。

(责编：李源、曹淼)

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