助企纾困在行动
2022年06月13日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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浙江台州路桥农商银行蓬街支行的信贷员在企业走访，宣传助企纾困金融政策。
在河北泊头一家机床制造企业生产车间，国家税务总局泊头市税务局工作人员了解企业生产经营情况，落实研发费用加计扣除等税收政策。
《 人民日报 》（ 2022年06月13日 18 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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