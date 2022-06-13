柏木钉

抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。无论顺境、逆境，创新都是引领发展的第一动力。盘点中外高科技领域的佼佼者，无一不是始终咬定创新不放松，凭借人无我有的“一招鲜”“撒手锏”，走出困境、战胜对手、赢得先机，成为基业永续的常青树

习近平总书记指出：“创新链产业链融合，关键是要确立企业创新主体地位。要增强企业创新动力，正向激励企业创新，反向倒逼企业创新。要发挥企业出题者作用，推进重点项目协同和研发活动一体化，加快构建龙头企业牵头、高校院所支撑、各创新主体相互协同的创新联合体，发展高效强大的共性技术供给体系，提高科技成果转移转化成效。”

习近平总书记的这一重要论述，为广大企业迎难而上、持续创新指明了前行的方向。

在日前举办的“2022创新和知识产权论坛”上，华为公布的创新答卷让人眼前一亮：2021年，研发费用支出为1427亿元，约占全年收入的22.4%，在欧盟工业研发投资排行榜中排名第二；截至2021年底，在全球共持有有效授权专利超11万件，90%以上专利为发明专利，2021年，在欧洲申请专利排名第一，获得授权的美国专利数量首次进入前五……

抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。无论顺境、逆境，创新都是引领发展的第一动力。盘点中外高科技领域的佼佼者，无一不是始终咬定创新不放松，凭借人无我有的“一招鲜”“撒手锏”，走出困境、战胜对手、赢得先机，成为基业永续的常青树。

创新是一棒接一棒的接力赛，也是你追我赶、竞争激烈的公开赛。如果碰到困难就停止研发，很容易导致前功尽弃、被后来者超越。当前，新一轮科技革命和产业变革加速演变，新技术、新业态层出不穷，只有大力推动科技创新、加快关键核心技术攻关，才能下好先手棋、打好主动仗，才能化险为夷、化危为机，创造更大的生存空间、打造未来发展新优势。

应该看到，尽管当前我国经济社会发展面临这样那样的困难，但经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，支撑高质量发展的生产要素条件没有变，市场大、韧性足、潜力大、空间广、回旋余地大的特点没有变，14亿多人民群众追求高品质生活的愿望没有变。国内外经济学家普遍预测，随着疫情防控形势持续向好、纾困解难政策措施加快落地、复工复产全面推进，中国经济将强势回归、转入稳定健康发展的正常轨道。

春华秋实，机遇总是留给有准备的人。千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。只要企业家们胸怀全局、放眼长远、顶住压力、迎难而上，咬定创新不放松，就一定能在危机中育先机、于变局中开新局，在困境中实现凤凰涅槃、浴火重生。

《 人民日报 》（ 2022年06月13日 19 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)