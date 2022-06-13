财经短波
2022年06月13日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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财政部今年将在香港发行230亿元人民币国债
本报电 记者从财政部获悉：经国务院批准，2022年财政部将在香港特别行政区发行230亿元人民币国债。人民币国债分四期发行，规模分别为75亿元、50亿元、55亿元、50亿元。为庆祝香港特别行政区回归25周年，现已定于6月15日发行首期人民币国债，包括2年期25亿元、3年期25亿元和5年期25亿元，具体发行安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统公布。
（曲哲涵）
工行发行多币种“碳中和”主题境外绿色债券
本报电 近日，工商银行成功发行多币种“碳中和”主题境外绿色债券，该债券涵盖美元、港币、欧元等币种，在香港、新加坡、伦敦、迪拜四地交易所同时整体上市。本次发行募集的资金将用于绿色交通和可再生能源等具有显著碳减排效果的项目。此次发行得到市场认可，各类型投资机构踊跃参与认购，整体账簿认购超过3倍，最终发行规模等值26.8亿美元。近年来，工行积极践行新发展理念，坚持以绿色金融促进高质量发展。截至一季度末，工行绿色信贷余额比年初增长3000亿元，大力支持了清洁能源、基础设施绿色升级、节能环保等绿色产业领域。
（葛孟超）
《 人民日报 》（ 2022年06月13日 18 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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