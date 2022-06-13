本报记者 邱超奕

自主研发世界首台160千伏超导直流限流器，推出行业首款智能终端“丝路InOS”操作系统，专利自行产业化收入超9亿元、在营业收入中的占比超过80%……近年来，南网科技公司在创新与经营上均取得不俗成绩。

“作为‘科改示范企业’，我们持续健全市场化经营机制，激发了创新热情。”南网科技公司有关负责人介绍了企业的改革“组合拳”——选择东方电子等具有产业协同效应和合作潜力的战略投资者，推动公司向多元化股东的现代企业治理模式转变；与高校、科研院所积极合作，在智慧能源等新兴技术领域联合攻关；实行“研发投入视同利润”的考核机制，激励各事业部和团队加大研发投入……

国有科技型企业是实现高水平科技自立自强的重要力量。2020年4月，国务院国企改革领导小组启动“科改示范行动”，支持引导一批国有科技型企业深化市场化改革、提升自主创新能力。

中国宝武所属宝信软件梳理形成集团内应用场景6000多套，全面推进自主可控高端控制系统产业化发展；中建科工培育形成一批以钢结构智能制造生产线、模块化建筑等为代表的研究成果……经过改革，200余户“科改示范企业”经营业绩持续向好，利润总额和净利润均高出中央企业和地方国有企业增长率10个百分点以上。2021年，“科改示范企业”共主持或参与制定国际标准38个、国家标准515个，牵头或参与的国家级项目670个。

《 人民日报 》（ 2022年06月13日 06 版）

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