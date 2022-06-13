人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“科改示范行动” 激发创新活力（新时代新作为）

本报记者  邱超奕
2022年06月13日08:07 | 来源：人民网－人民日报
小字号

自主研发世界首台160千伏超导直流限流器，推出行业首款智能终端“丝路InOS”操作系统，专利自行产业化收入超9亿元、在营业收入中的占比超过80%……近年来，南网科技公司在创新与经营上均取得不俗成绩。

“作为‘科改示范企业’，我们持续健全市场化经营机制，激发了创新热情。”南网科技公司有关负责人介绍了企业的改革“组合拳”——选择东方电子等具有产业协同效应和合作潜力的战略投资者，推动公司向多元化股东的现代企业治理模式转变；与高校、科研院所积极合作，在智慧能源等新兴技术领域联合攻关；实行“研发投入视同利润”的考核机制，激励各事业部和团队加大研发投入……

国有科技型企业是实现高水平科技自立自强的重要力量。2020年4月，国务院国企改革领导小组启动“科改示范行动”，支持引导一批国有科技型企业深化市场化改革、提升自主创新能力。

中国宝武所属宝信软件梳理形成集团内应用场景6000多套，全面推进自主可控高端控制系统产业化发展；中建科工培育形成一批以钢结构智能制造生产线、模块化建筑等为代表的研究成果……经过改革，200余户“科改示范企业”经营业绩持续向好，利润总额和净利润均高出中央企业和地方国有企业增长率10个百分点以上。2021年，“科改示范企业”共主持或参与制定国际标准38个、国家标准515个，牵头或参与的国家级项目670个。

《 人民日报 》（ 2022年06月13日 06 版）

(责编：罗知之、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
江南华南西南将迎强降雨 水利部针对福建等七省区启动洪水防御Ⅳ级应急响应
　　人民网北京6月12日电 （记者王仁宏）据预报，6月12日至14日，受冷暖空气共同影响，江南南部东部、华南大部、西南东南部等地将有一次强降雨过程。受其影响，珠江流域西江干流部分江段以及广西桂江，广东北江、韩江、贺江，福建闽江，江西赣江、抚河，湖南湘江等主要江河可能发生超警洪水，暴雨区内部分中小河流可能发生较大洪水。…
两部门：紧急预拨3.6亿元资金支持地方做好防汛抗旱救灾工作
　　人民网北京6月11日电 （记者任妍）记者从财政部获悉，6月10日，财政部、应急部紧急预拨3.6亿元中央自然灾害救灾资金，其中3.4亿元拨付湖南、广西、贵州等南方12个省（区、市)，支持地方开展防汛救灾，由地方统筹用于应急抢险和受灾群众救助，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作，2000万元拨付辽宁省，用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等工作。 财政部要求，各地方要及时下拨中央财政补助资金，切实加强资金监管，充分发挥资金效益，把保障人民群众生命财产安全放在第一位，最大限度减少人员伤亡和财产损失。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部