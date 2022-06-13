本报记者 陆娅楠

年仅33岁，他带领团队拿下中国高铁海外第一单，实现中国高铁技术标准首次海外落地；风华正茂的7年，他累计在印尼雅万高铁现场工作超1500天，赢得印尼合作伙伴交口称赞。他就是中国铁路设计集团有限公司印尼雅万高铁项目部常务副经理兼总工程师夏健——领导眼中的“铁肩膀”、同事口中的“顶梁柱”、女儿心中的“标杆儿”。

2015年4月30日，刚完成长春铁路枢纽总图规划项目的夏健，接下领衔雅万高铁设计投标的重担。“雅万高铁是‘一带一路’倡议和中印尼两国务实合作的标志性项目，既兴奋，又深感责任重大。”夏健说。

作为我国在境外完成全过程勘察设计建设的第一个高铁项目，雅万高铁的分量非比寻常。雅万高铁是东南亚地区的首条设计时速350公里的高速铁路。尽管线路长度仅百余公里，却几乎涵盖了火山、滑坡、水库坍岸、地震液化层、活动断裂带等高速铁路建设最头疼的地质“拦路虎”。项目自然条件复杂、商务环境陌生，而且按框架合作协议要求，中方团队要在3个月内完成项目可行性研究报告。

雅万高铁选址沿线遍布热带雨林，人迹罕至、蛇虫出没。为了探路，设计人员不得不戴着面罩，挥着棍子，扛着20公斤的仪器，忍着酷暑高温在雨林里进行“地毯式”勘察，常常一走就是一天。一个月下来，夏健带领团队徒步走了300多公里，先后经历了数次地震，多人感染登革热，但详细的地质勘察为优质的设计方案打下了坚实基础。

雅万高铁项目投标，竞争异常激烈。夏健带领团队彻夜奋战，结合印尼国情和业主需求，深入开展技术方案比选、技术标准适应性、商业模式、投融资模式、人力资源培训等专题研究。400多页的可行性研究报告，从经济性、安全性、舒适性等方面充分展现了中国高铁的全方位技术优势。

2015年10月6日，中方在投标中最终胜出，中国高铁技术标准走向国际市场实现突破。此时，已经3天没有睡觉的夏健却格外精神。“一点没觉得累，只想尽善尽美地完成任务。”夏健说，化解各种挑战为中国高铁人提供了展现技术实力的机遇，“‘中国方案’为印尼量身打造，向世界传递了中国推进高质量共建‘一带一路’的信心和底气。”

2020年5月，受全球新冠肺炎疫情蔓延影响，雅万高铁工程建设严重受挫。当时国内疫苗还未面世，已在国内休假的夏健却主动提出立刻返回印尼项目现场，“项目需要我，现场的同志们需要我。”

在恢复通航的第一天，夏健率领8名同事，跨越三国四地，历时30余小时回到雅万高铁项目部。一手抓防疫，一手抓生产，他白天跑现场、下工地，晚上改图纸、开线上会议，只争朝夕。

“夏总是个‘铁人’，我早上一睁眼，就听见他已经打电话布置工作了，深夜我都要睡了，他还在忙碌。”中国铁设雅万高铁项目部副经理高波说。

在夏健的影响下，一批85后、90后技术骨干迅速成长。搞路基的周斌，荣获中国铁设优秀共产党员标兵，搞桥梁的王锋当上了中国铁设先进生产者。夏健还带领设计团队与印尼万隆科技大学共同开展了“隧道结构抗震设计研究”“活动断裂带工程措施、监测及预警方案研究”等多个科研课题。印尼方团队负责人由衷佩服，“印尼人尊重智者，尊重强者。我很荣幸能和中国铁设合作，你们都是好样的。”

“在雅万高铁，我奉献了7年的青春，也收获了推动中国高铁‘走出去’的丰富经验。”谈及未来，正当不惑之年的夏健毫不犹豫，“希望乘着高质量共建‘一带一路’的东风，让更多国家共享中国高铁。”

《 人民日报 》（ 2022年06月13日 14 版）

(责编：罗知之、陈键)