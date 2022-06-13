超市里还有这些“黑科技”
2022年06月13日08:18 | 来源：科技日报
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原标题：超市里还有这些“黑科技”
除了电子价签，我们还可以在超市中见到很多“黑科技”。其中最为普遍的就是物联网技术的应用。
为了检测生鲜商品的质量，超市会将各类生鲜商品的冷藏标准上传至超市物联网系统，并在商品上粘贴RFID标签，这样当商品进入冷藏箱后，系统会自动检测并识别该商品，根据预先制定的保鲜方案调节冷藏柜的温度和湿度，当商品超出保质期时，系统会发出过期预警，提醒超市人员对商品及时进行处理。
当消费者将贴有RFID标签的商品放进装有RFID天线的购物车时，系统会将此信息上传到物联网控制系统，并开始分析该商品的销售状况，制定科学的供货方案，力争做到零库存。为了让消费者及时了解商品的详细信息及价格，很多超市会采用手机扫码识别技术，只需要拿出手机扫一扫，就可以快速了解商品的所有信息，轻松购物。
现在，我们还可以在各大超市、24小时便利店等商铺中看到无人收银机的身影。当商品经过无人收银机的扫描时，屏幕上会显示所购买的商品价格，消费者可以选择各种方式付款。
此外，商品防盗监控还可以采用重力监测的方式进行，当消费者扫描完商品并将其放置在平台后，传感器可以通过识别商品重量，检测所购商品是否与入库商品的重量相符。
我们有理由相信，随着技术的进步，未来还会有更多的“黑科技”进入超市，给我们的生活带来便利。（据数字北京科学中心公众号）
(责编：罗知之、陈键)
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