原标题：一把科教融合的“钥匙” 为偏远地区孩子打开科学探索之门

共享科技馆、天文观测站、AI互动空间……近年来，重庆市石柱土家族自治县中益乡小学不断“上新”。3D打印、无人机、天文和气象观测等之前看似遥远的事物，已变成这所深山小学的学生正在“探索”的对象。

如何在偏远民族地区开展科技教育，为那里的学生打开探索科学世界的大门？这是不少科技教育工作者正在努力解答的问题。在担任中益乡小学校长时，刘斌觉得自己找到了一把“钥匙”——科教融合。

将科学与教育进行有机融合，全国有不少民族地区正在实践、探索中。他们又有哪些行之有效的经验？近日，中青报·中青网记者就此进行了采访。

语文课，也可以是科学课

“糖是如何从甜蔗中提炼而来的？当糖厂开榨时，空气中时而弥漫蔗香、糖香，时而会有股难闻的气味，由淡渐浓，平时让人垂涎的糖制作时的味道为什么是这样的？其中蕴含着什么科学原理……”这是许琼容从支教的十月田镇红田学校附近糖厂得到的语文课“科普灵感”。

许琼容是海南省昌江黎族自治县第四小学的语文教师，还是昌江县青少年活动中心的一名科技辅导员。在她眼中，生活处处有科学，随处都是科普的素材，是带领学生开展科技实践活动的契机。在黎乡支教的一年中，她不仅教语文，还试着把科普和语文，尤其是与写作相结合。

糖厂便是一个结合点。不少学生平时常路过糖厂，却鲜有人走进去。许琼容带着学生观察，亲身体验一车车的甘蔗变成纯净小颗粒的过程，引导他们去思考，提出问题、解决问题，学生们既增长知识，又有助于写作，还锻炼了动手能力。

在中益乡小学，任意一堂课都可以是“科学课”。刘斌告诉记者，学校在每个年级从相应的教材中选取1-2篇课文，教师在常规的教学任务外，适当加入科普内容做引申。以《雷雨》为例，教师讲到“刮风”“下雨”时，不仅让学生感受段落层次和优美语句，还要加以介绍风、雷、雨等自然现象形成的过程。

在刘斌看来，科教融合的一个层面便是课堂教学与科学普及的融合，即将科技教育、科技普及纳入全学科，使其与课程、课堂有机融合，与培养目标有机融合，与功能室配套相融合。用他的话来说，“教学也是科学的一种普及”。

在刘斌提出课堂教学与科学教育融合之初，学校不少教师有顾虑，担心学生能够掌握好课本知识本就不易，更别说拓展科学的内容。对于如何融入课堂，教师更是一时没有头绪。“我们也是一步步试着来，教师看到学生对引申的科学知识兴趣浓厚，就有了坚持下去的信心。”刘斌说，正是这些课堂和科普融合的尝试，拓宽了学生的知识面，激发了他们对科学探索的积极性。

科技教育，不只在课堂

但科技教育，不仅仅局限于课堂。刘斌认为，科教融合的另一层面是学校教育与社会上的科技机构进行融合，形成多层次、人人参与科学普及的良好氛围，多方协作提升科技教育的水平。

在中益乡小学，“上新”的除了共享科技馆、泥塑室、天文观测站等功能室，还有科学课“教师”。他们中既有学校自身培养的专职教师，也有校外科学机构成员。

2021年暑假，中益乡小学还来了一拨高校教授和专家，带着学生用天文望远镜“仰望星空”。刘斌清楚记得当时学生好奇和兴奋的样子，“孩子们跑过来和我说，从来没用过这种角度看头顶的天空，觉得特别神奇”。

如何让校内的资源更有效地补充、丰富校内教育，也是昌江县青少年活动中心主任郭周艳正在思考的问题。在她看来，在“双减”的背景下，该活动中心作为一种校外教育机构，对当地校内教育的补充作用更为凸显，“学校没有的，我们来做普及；学校有的，我们要做精做强，做特长培养”。

昌江县青少年活动中心自2007年成立，逐渐组建起航模、车模、机器人等多个科技兴趣社团，并与设在昌江县乡村学校的12所乡村少年宫建立帮扶结对关系，每月都会走进乡村少年宫开展活动。

有的学校比较偏远，开车也需两个多小时，一路颠簸。“但我们每年要去，因为那里的孩子渴望看到我们的科技活动走进校园。”郭周艳说。有的学校平时科技类活动非常少，活动中心每次去开展这类活动时，学生都舍不得离开，对于组装的航模、小机器人爱不释手，“有的孩子会把送给他们的航模拿回家放在床头，即便很旧了也舍不得丢”。

郭周艳记得，最初到乡村学校少年宫开展航模体验活动时，孩子们很兴奋。但一说要教他们如何控制航模飞行，“他们就躲得远远的，不敢靠近，一方面怕航模飞机打到自己，另一方面是因为缺少自信”。但让她欣喜的是，这些孩子在活动中心老师的耐心指导下不断进步，有的还走上国家级比赛赛场，获得了全国航模比赛一等奖。

这也让郭周艳更加坚定，校内、校外教育“两条腿走路”，更能促进科技教育的发展，丰富学生的科技知识，提高其科学素养，为孩子们撒下科技的种子。

来自新疆的阿吾提·艾沙不曾想到，自己会被一次到北京参加的科学营活动所改变。当时正在巴楚县第二中学读高二的阿吾提·艾沙，在学校科技辅导教师的鼓励下，第一次坐上火车来到北京，并在那次活动的手工航模比赛中获得第一名，这让他“对学习科学知识有了更多信心”。第二年，他如愿考入石河子大学。他觉得，“学校长久以来的科普课程和那次北京的科普旅行开拓了我的视野，让我小小的科学梦想变成理想。”

让科技教育走得更远，需要团结更多人

85后青年罗凯如今已在巴楚县第二中学工作12年，目前是正高级科技辅导员。在带领学生参加和开展科普项目过程中，罗凯感觉自己的知识库在不断被“掏空”，尽管一直在学习，但仍不足以满足学生对科学知识的需求。在他看来，想让科技教育走得更远，需要团结更多的人。

“我尽己所能把政府部门、高等院校、科研院所、社会组织的科普专家和教师带到学校，希望有更好的师资给学生带来更丰富的科学知识。”为吸引更多有志于青少年科技教育的人，罗凯还筹建起青少年科技创新教育名师工作室，并组建科技志愿服务队，吸引校内外更多的人来指导学生参加科技创新、科学调查体验、科普剧展演、机器人创意编程等活动。

为让更多人加入自己的队伍，郭周艳跑了不少相关企业、学校等，去洽谈合作开展科技教育活动，同时邀请科技爱好者来活动中心兼职。

“最难找的是学校对口的教师，因为在校外做科技教育对他们的绩效考核、评职称等帮助很小，我们只能用科技教育对青少年发展的重要性来鼓励他们，一遍邀请不成，有时就‘三顾茅庐’。”郭周艳说。

郭周艳认为，要促进科技教育的进一步发展，应成立一个科技辅导员工作站，对参与的教师在绩效考核、职称评定等方面给予认定和政策倾斜，“让老师的工作和成果被看到、被承认，得到应有的待遇”。

“铁打的老师，流水的学生，教师水平提高了，才能改变一代又一代学生。”中益乡小学语文兼科学教师唐大鹏说，除了让更多教师加入科技教育的队伍，还需加强对乡村教师的培训，“乡村学校的科教融合更需要学习型教师，以教促学，接受新的教育理念和模式，带给学生全方位的引领”。

中青报·中青网见习记者 袁洁 周呈宣 记者 孙庆玲 来源：中国青年报

(责编：赵竹青、陈键)