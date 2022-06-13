原标题：北京延庆打造高端无人机装备产业基地

日前，航天飞鸿公司延庆无人机装备产业基地项目土地出让合同正式签订，标志该项目正式进入建设前筹备阶段，将于年底前开工建设。

航天飞鸿延庆无人机装备产业基地项目被国务院国资委列为“十四五”重点产业项目，项目建设总投资超12亿元，分两期建设“1个数字化制造管理平台+4条无人机数字化制造生产线+5个共性能力中心”。

其中，项目一期新建数字化柔性制造厂房、数字化脉动制造厂房、无人机综合试验中心、无人机装备培训中心和配套设施，打造具有柔性、智能、精细化生产能力的无人机生产线。基地建成后将形成具有一定经济规模、产业链完整、与相关行业融合发展的无人机产业体系。

2020年12月，航天飞鸿公司正式入驻中关村延庆园。2021年12月，过渡厂房投入使用。作为九院无人装备产业体系化发展平台，该公司在协作引领、产品辐射、知识输出等方面发挥了龙头企业带动作用，促进了延庆区无人机产业聚集发展。同时，通过延庆无人机装备产业基地建设，可实现航天飞鸿公司的数字化转型，树立无人系统装备企业新标杆，建成以无人机智能制造、先进测试和装备培训为一体的国内领先、国际一流高端无人机装备产业基地。

据了解，航天飞鸿公司在无人系统领域深耕20年，形成了无人机系统研发设计、生产制造、总装总测、飞行试验、飞行培训、综合保障与售后服务等完整的产业链，构建了完整的“飞鸿”系列无人机和“飞腾”系列产品型谱，逐步形成了“一个中心，两个基地，多点支撑”的空间格局，拥有完整产业链的无人系统产业发展体系。

定位于京西北科技创新特色发展区和“三城一区”成果转化承载地，延庆区在“十三五”期间将无人机作为重点培育产业。凭借独特的空域优势，延庆区立足北京市科研、人才等优势，引进总部型、研发型、科创型、应用场景型等特色产业链企业，打造首都无人机应用者和爱好者乐园。

2020年10月，延庆区作为北京市唯一一个区，获批中国民航局全国首批民用无人驾驶航空试验区。北京市“十四五”高精尖产业规划和国际科技创新中心建设规划也明确支持延庆无人机产业组团发展。获批一年多来，试验区以服务冬奥为先试先行，搭建产业服务平台，进一步打造无人机产业科技成果转化和低航天空经济综合服务基地。

该项目的顺利实施，将促进航天飞鸿公司组建产业生态圈，助力航天科技集团成为无人系统现代产业链“链长”单位与无人系统核心原创技术策源地，牵引带动九院智能化、无人化产业集群发展，打造国家级无人系统装备制造基地，进一步补强重点军工产业链，引领国内高端装备制造业的技术创新，在无人装备智能制造领域带动融合深度发展。（记者崔兴毅）

(责编：赵竹青、陈键)