原标题：农业银行下好消费者权益保护教育宣传“一盘棋”

农业银行积极贯彻以人民为中心的发展思想，秉持“客户至上，始终如一”的服务理念，以提高消费者满意度为目标，响应客户关切，优化金融服务，通过信贷支持、减费让利、服务升温、教育宣传等方式持续为消费者提供浓情服务。6月，农业银行全面开展2022年“普及金融知识 守住‘钱袋子’”活动，旨在提升公众风险防范意识，进一步推动金融教育工作更大范围、更深层次发展，开创新发展阶段金融教育工作新局面。

认真筹划，下好主题活动的“先手棋”。农业银行高度重视，认真贯彻2022年中央财经委员会第11次会议精神，在继续落实好疫情防控工作要求的基础上，从切实履行国有大行责任担当的“本手”出发，成立领导小组，明确活动主题、提出活动要求，对全辖活动开展进行了统一部署。各级行充分发挥2万多家营业网点布局优势，依托营业网点宣传“主阵地”，利用网点电子显示屏、自助机具等各类载体开展宣传。同时，结合当地具体情况，基于重点人群的生活场景，因地制宜构建完善综合、科学、高效的“非接触式”宣传网络，充分利用微信、微博、抖音、视频号等新媒体渠道，创新宣传形式，打造金融知识宣教品牌，推动构建全方位、多层次、立体化的金融知识普及教育新格局。

精准发力，走好中心活动的“关键棋”。根据2022年“普及金融知识 守住‘钱袋子’”活动的要求，农业银行从“普及重点人群生产生活所需的金融知识”出发，围绕农民、务工人员、青少年、老年人和残疾人等重点人群掌握必要的金融知识和技能，引导重点人群理性理财和合理借贷，强化风险责任意识教育，充分利用资源优势,将地域特色、本行特点与主题活动有机结合起来，搭建互动平台,积极举办一些具有农行特色的宣传活动，广泛邀请政府部门、公检法机关、新闻媒体等在内的多部门共同参与到教育宣传活动中。同时，积极制作主题宣传长图和短视频，通过全国各地主流媒体以及各类新媒体渠道，延伸宣传触角、拓宽宣传渠道，以“普及金融知识 守住‘钱袋子’”活动为契机，多维度促进金融消费公平公正，积极推动宣传活动走深走实，努力构建和谐、公平的金融消费环境。

强化督导，落实好宣传活动的“制胜棋”。金融环境优化，既需要消费者自身具有丰富的金融知识，提升风险防范能力，更需要银行员工不断提高服务意识、增强服务技能。为确保活动期间宣传力度不减，服务质量不减、人员热情不减，农业银行兼顾知识宣传与疫情防控，统筹资源配置，严格执行监管部门相关要求，加大活动督导力度，全面利用工作例会、专题会议、网点晨会和实地检查等方式，密切关注活动进展情况，解决实际困难和问题，及时收集宣传动态，提炼工作亮点，总结优秀事迹，讲评活动效果，确保各项活动要求落到实处，着力提升金融服务供给水平。

农业银行将持续深入践行金融报国和金融为民的理念，恪守社会责任，努力为金融消费者提供更加高效、优质、精准、暖心的金融服务，构建互利共赢的金融消费关系，为维护金融稳定与社会和谐贡献力量。

(责编：曹淼、李源)