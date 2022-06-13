据农业银行北京分行消息，2022年1月至5月中旬，该行累计发放普惠经营贷款近2800笔，金额超15亿元，其中新市民经营贷款近1300笔，金额超8亿元。

农行北京分行相关负责人介绍，该行结合实际制定新市民金融服务工作方案，成立涵盖10余个部门的新市民金融服务工作领导小组，聚焦新市民在就业、创业、住房、教育等领域的金融需求，在产品创新、场景建设中多维度综合评估新市民信用水平。

促进新市民就业稳定。2022年以来，农行北京分行持续加大对受疫情影响较大，同时吸纳新市民就业较多的仓储运输、批发零售、文化旅游、住宿餐饮等行业的信贷支持力度。截至4月末，该行批发和零售行业法人贷款余额较年初增加近40亿元，仓储和运输行业法人贷款余额较年初增加近85亿元。此外，该行4月以来合计为近百户制造业小微企业放款6400余万元。

支持新市民创业致富。据了解，2022年1月至5月中旬，农行北京分行累计发放普惠经营贷款近2800笔，金额超15亿元，其中新市民经营贷款近1300笔，金额超8亿元，贷款投向涵盖食品服装百货、医疗器械药品、道路运输快递、农林牧渔及服务业等各个领域。北京本轮疫情期间，该行累计办理25笔经营贷无还本续贷业务，金额超6000万元。

助力新市民安居安心。在政策保障方面，对于取得保障性租赁住房项目认定书的保租房项目，农行北京分行均可按保障房进行准入，享受保障房贷款授权及审批相关优惠政策。在项目储备方面，该行跟进北京市保障性租赁住房用地供应情况，积极对接企业给予金融服务支持。据介绍，该行目前储备贷款金额近30亿元，预计可为市场提供租赁住房超2000套。此外，该行还积极为北京市租赁住房项目提供金融支持，先后为多个项目审批租赁住房贷款超60亿元。

满足新市民教育、消费需求。农行北京分行加快落实对新市民职业教育和子女教育的相关支持工作，如在城市副中心、丽泽商务区等新市民聚集区域，充分发挥农业银行线上场景服务优势，综合运用常规及定制化产品，积极为40余区托育机构等搭建智慧学校场景，带动掌银综合季活近1.2万户。2022年1月至5月中旬，该行累计发放新市民消费贷款近2000笔，金额近1.5亿元。

推进减费让利，保护新市民金融权益。2022年以来，农行北京分行陆续出台有关账户服务、个人结算账户开户服务内容公示等方面的多项政策，通过明确开户业务受理标准、收费标准、业务办理时限等内容，不断优化开户流程，便利流动就业群体开户。针对建筑行业务工群体的工资发放、理财、住房、消费、返乡就业等需求，该行制作专属服务手册，制定薪资金融服务方案及产品套餐，协助打造“智慧工地”。此外，该行持续加强金融知识普及宣传，如打造网点教育主阵地，推进“数字金融”进园区，推动“上门服务”进工地。

该负责人表示，下一步，农行北京分行还将提供一系列减免服务，让新市民群体享受更多政策优惠。

(责编：曹淼、李源)