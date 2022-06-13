原标题：科技赋能，教育扶智，尚德机构荣获武汉东湖高新区“光谷外资·突出社会贡献” 奖

6月10日，由武汉东湖高新区管委会举办的“2022东湖高新区外资企业联谊会”在武汉光谷召开，世界500强及外资、港澳台资企业代表、外国驻武汉总领事馆、外资中介机构代表等齐聚光谷。尚德机构作为驻汉重要企业代表，也受邀出席联谊会，并获得“光谷外资·突出社会贡献”奖殊荣。

会上，东湖高新区工委委员、管委会副主任沈阳东对长期支持光谷发展的外资及港澳台资、驻汉使领馆和涉外机构等表示感谢。他表示，外资及港澳台资是世界光谷的重要创造者，是经济社会发展的重要主体，高新区将始终不遗余力地做好服务，尽心尽力让外资企业进得来、留得住、发展好。

尚德机构首席战略官兼首席财务官吕露表示：“尚德机构非常荣幸能够获得‘光谷外资·突出社会贡献’这一殊荣。我谨代表尚德机构对武汉东湖高新区一直以来的关心、支持、包容和鼓励，表示衷心的感谢。”“疫情两年多来，东湖区政府的大力支持和引导为企业的复工复产创造了极为良好的营商环境。”在吕露看来，“正是在这样的营商环境下，尚德机构能够充分发挥自身成立十九年来在教研教学、师资建设、智能科技等方面的积淀和优势，砥砺前行，为中国职业教育的发展尽一份力。”

科技赋能，用实际行动承担社会责任

2017年初，武汉市召开全市招商引资大会，以前所未有的力度，吹响了武汉新一轮招商引资“冲锋号”。会议强调，要把招商引资作为武汉赶超发展“一号工程”，围绕全产业链、城市功能链、创新链招商，把招商引资作为发展“新产业、新技术、新经济、新模式”的大抓手，切实加大工作推进力度，努力开创招商引资新局面。

在此背景下，尚德机构于2017年8月入驻武汉东湖开发区，并注册成立武汉直播优选在线教育科技有限公司(下称“直播优选”)。疫情期间，尚德机构不仅向东湖高新区新冠疫情防控指挥部捐赠了500万元现金，同时向奋战在全国抗击疫情第一线的医护人员、工作人员及其家属等受疫情影响的群体免费提供价值1500万元的在线教育培训课程，以实际行动承担社会责任，为抗击疫情贡献自己的力量。

作为尚德机构重要的研发和教研中心，直播优选和尚德机构北京总部共同承担着公司的科技研发和教学教研等核心工作。在武汉，直播优选科研团队不断尝试技术为教育赋能的各种可能性，做出积极探索和努力，不断完善现有的系统平台，进行技术优化，推陈出新，并在本地培养优秀研发人才。

目前，尚德机构的人工智能、大数据等前沿科技已经覆盖了“教、练、测、评”整个产业链，从学员学习数据的收集到线上直播系统的迭代，从独家题库的丰富到考试重难点的分析，无一不凝聚着尚德机构科研团队的心血。

此外，尚德机构在武汉建立的教研中心，旨在打造核心教学教研团队，建立教师选拔标准及考核制度，推动教师队伍标准化、系统化管理，全面激发教师队伍创新活力，实现教师能力素养全面提升，从而进一步优化在线教学服务体验，为学员带来高水平、高质量的在线课程。

党建引领，助力武汉招才引智

2021年，武汉东湖高新区地区生产总值突破2400亿元，以全武汉市6%的辖区面积实现了13.6%的经济总量。目前，东湖高新区共聚集外资企业1200多家，世界500强企业近百家。

武汉东湖高新区良好的营商环境带动了像尚德机构这样的企业快速发展。而在武汉地区的业务不断发展壮大的过程中，尚德机构始终将党建工作以及党组织的建设放在极为重要的位置。2018年5月开始探索尚德机构作为互联网在线教育公司的企业优势，致力于打造具有企业特色，同时可以发挥互联网教育优势的“党建+”产品。

经过不断尝试打磨，2018年，尚德机构党委精心设计了优质系列党课项目“尚党课”，并逐渐成为尚德机构党建工作的一张靓丽名片。以2019年7月为例，参与“尚党课”直播听课的人数超过6万人，累计听课人次达到19万，累计听课时长达到8万小时。

2020年，尚德机构倾力打造“尚党课·靓光谷”主题党建品牌项目，在东湖高新区全区180万名“奋斗者 ”特别是广大青年党员群体中宣传红色正能量、传承革命精神、激发创业热情。结合光谷招才引智需求，尚德机构向希望通过学习获得职业发展跃升的“城市奋进者”精准宣介菁英招募、国际社区、海创服务、海智回家、多语光谷等多项招才计划以及“大学生十条”、人才落户等招才政策，助力光谷招才引智。

2021年，尚德机构与湖北省网信办、武汉市网信办等多个政府部门联合，面向更广泛的人群推进党史学习教育。其中，仅尚德机构与湖北省武汉市东湖高新区联合打造的“上党课·学党史·靓光谷”党建品牌项目，学习覆盖人数就超过50万人，收看总时长近3万小时。

此外，通过教育扶智、教育赋能，尚德机构还助力武汉创新驱动城市发展的战略目标，与东湖高新区和武汉89所高校建立良好合作关系，助力武汉“城市合伙人”“摇篮工程”“天使之城” “百万大学生留汉创业就业工程”等计划，帮助武汉吸引人才、留住人才。

因光而生，聚光成谷。展望未来，吕露表示：“未来，我们将继续发挥自身优势，积极承担社会责任，与各界携手，全力支持武汉东湖高新区的发展，也希望能借职业教育的政策春风，助力中国的社会经济发展。”

(责编：董童、李源)