本报重庆6月13日电 （记者常碧罗）记者从重庆市经信委了解到：为鼓励企业实施技术改造投资和扩大再投资，重庆市经信委联合市财政局印发《支持企业技术改造投资和扩大再投资政策措施》（下称《措施》），出台9项政策，鼓励企业进行技术改造和扩大再投资，最高奖励2000万元。

根据《措施》要求，在支持企业做大做强方面，重庆将对工业企业实际发生技术改造投资或扩大再投资后，年工业增加值首次突破500亿元、300亿元、200亿元、100亿元、50亿元、10亿元的，分别给予2000万元、1000万元、500万元、300万元、150万元、100万元奖励。《措施》明确，在绿色化改造方面，将支持企业实施绿色技改，并对达标的予以相应奖励；在智能化改造方面，支持工业互联网标识解析节点、“5G+工业互联网”、数字化转型创新载体等建设，对单个项目给予最高1000万元奖补。

《 人民日报 》（ 2022年06月14日 06 版）

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