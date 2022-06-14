本报兰州6月13日电 （记者银燕）记者日前从甘肃省政府新闻办获悉：当前，甘肃新能源装机达3155万千瓦，占全省装机总量的49.31%；累计消纳新能源电量1978亿千瓦时，新能源利用率由2016年的60.3%提升至2021年的96.8%，增幅位居全国前列。2021年，新能源发电量446亿千瓦时，较2016年翻了一番。

据介绍，甘肃省增加新能源消纳能力，积极拓展省内、省外市场。2021年，甘肃省内售电量首次突破1000亿千瓦时。5年来，电能替代432亿千瓦时，相当于节约标准煤2389万吨，减排二氧化碳1.8亿吨；跨省跨区外送电量累计1987.7亿千瓦时，其中新能源电量718.9亿千瓦时，占比36.2%。

《 人民日报 》（ 2022年06月14日 11 版）

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