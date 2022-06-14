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2022年全国节能宣传周“云”上精彩纷呈

2022年06月14日08:12 | 来源：科技日报
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原标题：2022年全国节能宣传周“云”上精彩纷呈

科技日报北京6月13日电 （记者刘园园）13日上午，国家发展改革委、北京市人民政府在线上启动2022年全国节能宣传周暨北京市节能宣传周。这是我国连续举办的第32个全国节能宣传周，今年的主题为“绿色低碳，节能先行”，举办时间为6月13日至19日。

“党的十八大以来，各地区、各部门认真落实党中央、国务院决策部署，推动我国节能工作取得显著成效，以年均3%的能源消费增速支撑了年均6.5%的经济增长，能耗强度累计降低26.2%，相当于少用能源约14亿吨标准煤，少排放二氧化碳约29.4亿吨，有力推动高质量发展。”国家发展改革委在2022年全国节能宣传周寄语中提到。

科技日报记者进入2022年全国节能宣传周宣传主页发现，今年的全国节能宣传周围绕“绿色低碳，节能先行”主题开展了一系列“云”上活动。

想了解节能插座、绿色轮胎、绿色建材等节能知识？可以到“节能云课堂”学一学；想掌握办公节能、日常节水、空调节电等节能环保小妙招？可以在“动漫云展示”中，听听节小宝和能小贝两位动漫人物的生动介绍；想在节能知识答题中一展身手？可以在“趣味云闯关”中，扫码登录小程序，通过答题闯关获得积分并参加抽奖。

不仅如此，关心节能环保的网友们还可以通过2022年全国节能宣传周宣传主页了解党的十八大以来我国节能成效、重点行业企业节能降碳实践，学习节能标准和能效标识相关知识，了解电商、快递、外卖头部企业“减塑”优秀实践案例等。

(责编：罗知之、陈键)

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