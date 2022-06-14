金观平

在多种因素共同作用下，我国经济下行压力持续加大。把稳增长放在更加突出位置，必须发挥好投资的关键性作用，稳投资尤其要稳住作为“主力军”的民间投资。国务院前不久印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，明确要求稳定和扩大民间投资。当前，稳定和扩大民间投资，既有必要也有基础。

民营经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分，为国民经济发展作出了突出贡献，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥着重要作用。民间投资在整体投资中占大头，是推动我国经济发展的重要力量。因此，民间投资也被看成是经济活力的“晴雨表”。党中央、国务院高度重视民营经济和民间投资，积极采取有效措施推动民间投资持续健康发展。

稳定和扩大民间投资，各地正在积极行动。上海提出，鼓励和吸引更多社会资本参与市域铁路、新型基础设施等一批重大项目，鼓励民间投资以城市基础设施等为重点，通过综合开发模式参与重点项目建设；广东提出，运用投资补助、资本金注入等多种方式，提升基础设施补短板项目对民间投资的吸引力；北京提出，年内分两批向社会公开推介重点领域民间资本参与项目，2022年6月底前完成首批项目推介、总投资1000亿元以上。

稳定和扩大民间投资，要让稳增长措施落地见效，切实增强民间资本信心。当前，经济运行中不稳定不确定因素较多，市场主体的困难明显增加，面临着原材料成本上升、产业链供应链不畅、市场需求不足等诸多难题，部分市场主体特别是民营企业和中小微企业信心不足，对投资前景看不准，不敢投不愿投。稳经济一揽子政策措施已经出台，下一步，各地要对政策再作全面筛查、细化实化，让市场主体应知尽知、应享尽享，让政策红利尽快转化为发展实效。

稳定和扩大民间投资，要坚持用改革的办法解决前进中的困难。要打造稳定透明、公平竞争、激励创新的制度规则和营商环境；发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用，吸引民间资本参与市政、交通、生态环境、社会事业等补短板领域建设；积极做好社会资本投融资合作对接工作，充分发挥向民间资本推介项目长效机制作用，加强项目融资保障。推动基础设施领域不动产投资信托基金健康发展，盘活存量资产、形成投资良性循环，规范推进政府社会资本合作。

危中有机，唯创新者胜。要积极为民营企业增资扩产创造有利条件，鼓励企业推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展，支持民营企业积极培育新技术、新产品、新业态、新模式，迈过眼前沟坎，攀上更高山峰。

（摘编自《经济日报》，原题为《为民企增资扩产创造有利条件》）

《 人民日报 》（ 2022年06月14日 05 版）

(责编：罗知之、陈键)