本报记者 徐佩玉

6月9日，工信部下属中国中小企业发展促进中心发布的《2021年度中小企业发展环境评估报告》显示，全国中小企业发展环境整体明显改善。

《报告》围绕中小企业面临的主要痛点难点问题，从市场环境、法治环境、融资环境、创新环境和政策环境等5个维度，对36个典型城市及3.5万余家中小企业开展了调查。

《报告》显示，各参评城市市场环境、法治环境、融资环境、创新环境和政策环境整体均有所改善。

政策环境方面，各参评城市加大促进中小企业发展工作力度，积极出台配套政策措施，提升中小企业公共服务水平，切实提高企业获得感和满意度。46.01%的样本企业对惠企政策落实情况感到非常满意，41.92%的企业感到满意，其中，企业对减税降费政策和行政审批制度改革满意度最高。

融资环境方面，各参评城市切实落实国家各项政策措施，整合资源、搭建平台、创新举措，着力形成解决中小微企业融资难题的合力。数据显示，31.74%的调查企业反映融资难度明显降低，27.45%的企业反映略有降低；31.09%的企业认为综合融资成本较上年有所下降。

市场环境方面，各参评城市采取一系列保护支持市场主体的政策措施，进一步放宽市场准入门槛，推进行政审批制度改革。“先照后证”改革后“证”的数量均值为189项，较上年减少11项；网上政务服务便捷度和服务效果逐年提升，市场主体活力持续激发，2020年各城市新增企业户数均值为10.23万户，比2019年增加7%。

法治环境方面，各参评城市不断畅通企业维权渠道、提升行政执法规范程度、改善司法环境，强化中小企业权益保障。《保障中小企业款项支付条例》自2020年9月正式实施以来，已有北京、上海、西安、青岛、宁波等16个城市制定本市或转发本省份的条例实施细则，通过建立长效机制切实解决拖欠中小企业款项问题。但评估显示，中小企业司法保护问题是制约法治环境改善的主要短板，还需进一步加大工作力度。

创新环境方面，“专精特新”中小企业成为创新中坚力量，但创新资源大量集中于一线城市的现象依然较为突出。评估显示，北京、上海、深圳、广州4个城市拥有的国家认定创新载体数量共计684个，占参评城市总数的26.53%；备案创投机构总计1.4万个，占参评城市总数的66.51%。与上次评估相比，4个一线城市各项创新资源在参评城市中的占比略有下降，但创新资源在城市间分布不均衡、大量集中于一线城市的情况依然明显。

西部城市发展环境整体提升较快，与东部领先城市差距不断缩小。《报告》显示，西部区域内各城市发展环境水平差距略有缩小。成都、西安等城市紧扣区域战略发展机遇期、推动产业转型升级，中小企业发展环境持续优化，与东、中部领先城市差距缩小，对西部其他城市起到一定的引领示范作用。东北地区受产业结构偏老偏重、人口持续流出等因素影响，城市中小企业发展较慢，发展环境整体改善势头不及其他地区，还需要综合施策、持续发力。

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