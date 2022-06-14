国家统计局：6月上旬重要生产资料市场价格32种涨15种降3种持平
2022年06月14日09:41 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，根据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年6月上旬与5月下旬相比，32种产品价格上涨，15种下降，3种持平。
其中，煤炭板块监测的7种产品中，6种上涨，1种下跌；石油天然气板块监测的6种产品中，4种上涨，2种下跌；黑色金属板块监测的6种产品中，4种上涨，2种下跌；有色金属板块监测的4种产品中，3种上涨，1种持平；化工板块监测的10种产品中，9种上涨，1种下跌；非金属建材板块监测的3种产品均下跌；农产品板块监测的8种产品中，2种上涨，5种下跌，1种持平；农业生产资料板块监测的3种产品种，2种上涨，1种持平；林产品板块监测的3种产品中，2种上涨，1种下跌。
图片来源：国家统计局官网
(责编：杨曦、吕骞)
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