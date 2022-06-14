日前，由全国工商联主办，全国工商联组织建设部、人力资源服务业委员会（人委会）共同承办的第46期德胜门大讲堂举行。

在以“展现民营企业高韧性 助力高校毕业生稳就业”为主题的圆桌论坛环节中，同道猎聘集团董事会主席/CEO戴科彬表示，当前应届生就业机遇与挑战并存。随着高校的扩招等，在青年就业群体中，高学历人才的占比逐年增加。对于招聘方而言，在这一背景下企业可以更好的进行人才的升级和迭代。其次，在当前环境下大学生的求职心态不断开放，对中小企业接受度提高，促进了中小企业劳动力市场的活跃。此外，高校毕业生去向选择相比以往更自由，新一线和部分二线城市的吸引力在不断增强。从2022届应届生城市吸引力排名来看，成都、杭州、武汉、重庆等新一线城市正逐步焕发生机。此外，在“95后”城市吸引力排名中，郑州也跻身前10，中西部城市随着青年人才的涌入正不断焕发活力。最后，新职业和新经济领域为应届生提供了更多就业选择，高校毕业生职业选择变得更宽泛，不再拘泥于专业相关工作，也促进了当地新经济等多业态的活跃和发展。

在谈及如何为应届生建设绿色通道，更好的促进高校人才就业时，戴科彬表示，应届生比较缺乏技能和经验，因此如何强化应届生就业指导和提升大学生就业能力非常重要。高校应该通过专业的就业指导相关课程帮助高校人才及时了解行业发展趋势、调整人才就业预期、提升学生就业技能等，缓解就业焦虑；高校、企业和相关机构平台等应共同完善大学生就业社会保障体系的建设；促进校园和企业端开放交流机制建设，设置校园开放日、企业开放日，有效组织校园、企业、招聘机构多方交流合作，将招聘规划再前置，加大实习生实施计划；高校与招聘平台应加强大数据精准服务，抓紧应届生就业窗口期，对考研、考公未录取的应届生加大就业扶持力度，提升招聘精准度和匹配度。

戴科彬还对当前环境下直播带岗模式对稳就业的促进作用发表了看法。他认为，直播带岗是一个很好的招聘双方沟通和高效匹配的方式，未来平台应赋能企业，帮助企业在镜头前更好的呈现岗位，帮助学生更好的了解企业，促进双方匹配效率。

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