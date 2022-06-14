2019年底，90后大学生刘琳琳离开济南回到金郝庄镇夏庄村返乡创业，参与海泰生态农业园管理。她结合园区实际，坚持适合生态园发展的科学理念，以市场为导向、以现代农业技术为手段，利用现有资源拓展农业功能，推出农业+服务、农业+示范科普、农业+旅游等“农业+N”管理等发展模式，2021年，园区与聊城大学农科院合作，自主培育了葡萄新品种“海泰”1号，这一品种比普通葡萄品种提前2个月上市，亩产提高到了1700公斤。

谋划产业发展，推动乡村全面振兴。今年，金郝庄镇将海泰生态农业园纳入了山东省衔接乡村振兴集中推进区建设项目，大力推动农业和旅游业深度融合，整合海泰生态农业园现有资源，投入600余万元建设农旅基地，并引进果蔬深加工项目，拓展农产品产业链条，推进“三产融合”，全力将其打造为集农业、旅游业、餐饮业、加工业为一体的特色产业园区。

此外，激励返乡创业人员为脱贫户、监测帮扶对象等群体提供就业岗位，增加稳定收入，持续巩固脱贫攻坚成果。如今，在园子里务工的村民超过30人，尤其是采摘期间，可吸纳劳动力近百人，解决了当地部分群众就业问题。

助力乡村振兴，率先为返乡创业青年人才赋能。近年来，山东临清金郝庄镇通过全面摸排、恳谈交流、政策支持、优化服务等渠道，努力回引在外的本土人才人和在外学习的大学生，引导他们回乡建设美丽家乡。依托返乡创业政策和资金支持，金郝庄镇不少青年迈步走上了“互联网+”的创业兴业道路，不仅产业越做越大、收益越来越好，圆了创业梦的同时，也圆了乡亲的致富梦。（供稿：山东省临清市金郝庄镇政府）

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