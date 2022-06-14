原标题：助力新时代西部大开发，中国人寿200亿战投云南省属企业

为助力云南在新时代西部大开发进程中构建新发展格局，推进高质量发展，在各方通力配合下，中国人寿与云南省政府签署合作协议，发起设立总规模200亿元的“中国人寿—云南国企改革发展股权投资计划（首期）”（“股权计划”），对云南省投资控股集团有限公司控股的云南省国有股权运营管理有限公司（“云南股权运营公司”）进行战略增资。2022年6月13日，由中国人寿集团旗下寿险公司全额出资，资产管理公司具体实施，该股权计划首笔90亿元资金完成投放，用于支持云南股权运营公司投资云南省滇中引水工程有限公司股权。

发力长江经济带建设 服务新发展格局

云南作为长江经济带和一带一路交汇的重要节点，在国家对外开放和区域发展战略中具有重要的地理区位优势。作为云南省的综合性国有资本投资运营公司，云投集团改革发展成效显著，是承担省内新型基础设施、新型城镇化以及其他重大基础设施建设的主要平台，为“一带一路”大通道及辐射中心建设发挥基础支撑作用。

中国人寿以本次投资为切入点，践行“绿水青山就是金山银山”可持续发展理念，力促绿色金融与生态文明建设双循环，切实保障相关区域各民族生态用水、生产用水、生活用水，为水资源紧缺地区实现振兴和高质量发展提供了关键支撑。

发挥保险资金“长钱长投”优势 创新“央地协同发展”模式

本次投资也是中国人寿不断创新未上市企业股权投资方法论的又一成功探索和有益实践。中国人寿资产管理公司是集团专业化资金运用的核心投资平台，受托管理资产规模超过4.5万亿元，被誉为金融市场的“稳定器”和“压舱石”。

近年来，中国人寿资产管理公司坚持“优质核心资产+主动风险管理” 的股权投资逻辑，持续加大对清洁能源、基础设施等项目的股权投资，并在投资实践中形成了一整套优质资产的识别、评估、获取、管控的体系。在本项目中，中国人寿进一步将优质资产的边界由实体项目拓展至具有一定流动性和稳定分红收益的资产，同时辅以自上而下的治理机制，确保资产产生的收益以及处置处于管控之下，实现了安全性、收益性的统一，为保险资金探索以优质资产为抓手与地方政府合作开辟了新路径。未来，中国人寿将积极推广股权直接投资的“云南模式”，发挥专业投资机构的能力，持续优化股权投资方式方法，加大股权投资力度，为地方经济社会发展提供更多权益性资金。

中国人寿将与云南一同最大化发挥200亿元股权投资资金的支持效果，继续在“双碳”等多个方面深化合作，为推动经济社会高质量发展积极贡献国寿力量。

(责编：董童、李源)