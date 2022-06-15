曾 刚

结合稳增长、保就业等目标，金融系统可以从用好用足各种政策工具、完善融资增信体系、不断强化中小银行能力和借助金融科技手段等方面着手，不断提高纾困政策的精准性

今年以来，金融管理部门出台了一系列对策举措，应对疫情给经济带来的冲击和影响。由于中小微企业数量众多、抗风险能力弱，仍需金融机构创新服务手段，进一步纾解资金困局。

当前，中小微企业的融资需求有几个重要特征：一是现金流吃紧，纾困、救急的贷款需求突出。企业因疫情停工停产，但仍需支付工资、租金等支出，亟待应急贷款以备周转；二是部分中小微企业在复工复产过程中，有一定新增信贷需求；三是受疫情影响，企业收入下降甚至中断，短期内的偿还贷款能力下降，压力增加，原有贷款需要展期、延期。

这些特征表明，中小微企业的资金需求呈现多样性和复杂性，且不同行业受疫情影响程度各不相同。特别是受疫情影响较为突出的餐饮、运输、旅游等行业，因停工停产情况更为普遍且持续时间长，这些行业中的中小微企业纾困需求更为迫切。

为此，结合稳增长、保就业等目标，提高纾困政策的精准性，金融系统可以考虑以下几方面的工作——

要用好用足各种政策工具，聚焦重点领域和重点行业，加大金融支持力度。今年普惠小微贷款支持工具额度和支持比例增加一倍，对中小微企业和个体工商户贷款、货车车贷、暂时遇困个人房贷消费贷，支持银行年内延期还本付息。用好这些工具，可以为特定行业中的中小微企业提供低成本、长期限的资金来源。

要继续创新风险补偿、融资担保服务等政策，完善融资增信体系，降低实体经济综合融资成本。例如，在餐饮行业，引导金融机构加强与行业主管部门信息共享，运用中小微企业和个体工商户的交易流水、经营用房租赁以及有关部门掌握的信用信息等数据，提升风险定价能力，更多发放信用贷款。

要不断强化中小银行服务地方经济、支持中小微企业的能力。要用好地方政府专项债券补充中小银行资本的政策工具，夯实其资本基础、提升信贷能力，更好满足中小微企业的融资需求。

要借助大数据、云计算、区块链、人工智能等科技手段，在降低金融服务成本的同时，更好地管控风险。此外，通过金融科技应用，金融机构还可以更加精准地识别中小微企业的各种个性化需求，并以此为基础进行产品开发，提升支持效力。

（作者为国家金融与发展实验室副主任，本报记者欧阳洁采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 07 版）

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