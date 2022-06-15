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制造业技能根基工程启动实施

加快培养高素质技能人才

2022年06月15日04:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月14日电  （记者李心萍）人力资源和社会保障部、工业和信息化部、国务院国资委日前联合印发《制造业技能根基工程实施方案》（以下简称《方案》），指导各地加快培养制造业高质量发展急需的高素质技能人才。

　　《方案》提出，2022年至2025年，聚焦制造业重点领域，建立国家技能根基工程培训基地，加大急需紧缺职业工种政府补贴培训支持力度，推进技能人才培养评价工作，优化使用发展环境和激励机制配套支撑，打造数量充足、结构合理、素质优良、充满活力的制造业技能人才队伍。

　　《方案》明确六项重点任务。一是遴选建设国家技能根基工程培训基地，重点开展高技能人才特别是技师、高级技师、特级技师、首席技师培训研修，促进制造业技术迭代和质量升级。二是制定制造业政府补贴职业技能培训目录，突出“高精尖缺”导向，适当提高补贴标准。三是在制造业企业全面推行中国特色企业新型学徒制，培养高质量企业新型学徒。四是加强制造业高技能领军人才选拔评聘，推动符合条件的规模以上制造业企业全部备案纳入培训评价机构目录。五是全面推进制造业工学一体化技能人才培养模式。六是大力开展制造业品牌职业技能竞赛。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月15日 07 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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