本报西宁6月14日电 （记者刘雨瑞）记者从青海省农业农村厅获悉：截至今年5月底，青海已累计建成高标准农田29.4万公顷，耕地质量明显提升，水资源利用效率逐年提高，农村生态环境有效改善，农业综合生产能力不断增强，为年均粮食产量稳定奠定了基础。

据介绍，2022年，青海将完成1.35万公顷高标准农田和0.08万公顷高效节水灌溉建设任务。近年来，青海深入落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，扎实推进高标准农田建设各项措施，支撑了粮食和重要农产品生产能力提升。

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 07 版）

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