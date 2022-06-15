刘志强

在更好发挥宏观政策作用的同时，也需要大企业特别是国有企业、中央企业站出来，采取减免租金、适当让利、及时足额支付账款等措施，急人所急、尽己所能，为中小企业纾困解难

日前，国务院国资委发布通知，推动中央企业采取有力有效措施，为更多中小企业纾困解难。此前，工信部等11个部门也出台文件，提出开展“携手行动”，促进大中小企业融通创新。可以说，当前要稳定宏观经济大盘、推动经济高质量发展，促进大中小企业共渡难关、共同发展是重要一环。

大企业和中小企业特点不同、作用不同，都是国民经济的重要组成部分。大企业盘子大、实力强，能带动产业链上下游共同前进。中小企业数量大、活力足，是扩大就业、改善民生、促进创新创业的重要力量。长期以来，大企业和中小企业之间存在着千丝万缕的合作关系、伙伴关系。以中央企业为例，2021年采购总额超过13万亿元，辐射带动各类企业200余万家，其中绝大部分是中小企业；8家中央建筑企业上下游供应商、分包商超过200万家；3家中央汽车企业的整车生产，也离不开上下游3万家中小企业的配套支持。在冲击和压力袭来时，作为彼此需要、互为支撑的利益共同体，大中小企业更应携手并进、同舟共济。

今年以来，新冠肺炎疫情反复延宕，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，不少企业面临成本升高、订单不足、回款难、用工难、物流和供应链不畅等问题，生产经营压力有所加大。这其中，主要分布在传统产业和价值链中低端、抗风险能力不及大企业的中小企业所受影响更为明显，经营生存压力也更加突出。

为缓解企业压力、保市场主体，各地区各部门相继出台了减税降费、稳岗扩岗、融资促进、畅通物流等一系列举措，取得了良好成效。在更好发挥宏观政策作用的同时，也需要大企业站出来，采取减免租金、适当让利、及时足额支付账款等措施，急人所急、尽己所能，为中小企业纾困解难。

从通过减费让利缓解中小企业资金压力，到龙头企业率先复工复产带动中小企业恢复生产，当前，已经有许多大企业积极行动起来，向中小企业伸出援手。量大面广的中小企业站稳脚跟、恢复元气、持续焕发生机活力，经济平稳运行就会更加支撑有力，大企业铿锵前行、扬帆出海就会更有底气。

纾困解难，聚焦的是当前；共同发展，则能赢得长远。展望未来，加快构建新发展格局、增强我国产业链供应链的韧性和竞争力，都需要大中小企业加强联系、高效协作、融通创新。特别是大企业，需要将辐射带动作用发挥得更充分更有效。一方面，结合自身需要，积极采购中小企业优质产品和服务，向他们释放更多订单需求、创造更多应用场景和市场机会。另一方面，发挥好产业龙头作用，通过投资、项目、产业共建、搭建联盟等方式，更加主动地与有技术优势、发展潜力的中小企业加强合作，攻克更多关键技术、突破更多堵点卡点。

我们期待，大中小企业相互依存、相互促进的企业发展生态会不断优化，助力中国经济抵御风雨、行稳致远。

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 18 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)