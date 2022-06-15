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中国石油扎实推动改革

“改”出活力  “治”出效率（新视点）

本报记者  冉永平  丁怡婷
2022年06月15日05:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　“以前各单位抢着要人，现在抢着上产争产量。”长庆油田党委组织部的工作人员兴奋地说，油田将劳动生产率与单位工资总额挂钩，全员劳动生产率比上年提高10%；

　　新疆油田以改革促创新，一整套适用新技术累计缩短平均钻井周期43%，桶油成本下降近三成；

　　海洋工程公司坚持“只要有市场就开发，能够有效益才开工”，在2020年油服行业整体困难的大环境中，利润同比增长3倍……

　　国企改革三年行动启动以来，中国石油天然气集团公司大力推进公司治理体系和治理能力现代化。在部门减少25%、处室压减20%、人员精减10%的同时，总部、专业公司和企业职能定位更加明确。2021年中国石油集团营业收入创历史新高，实现利润总额、净利润分别增长90.2%和99.4%。一系列改革成果的背后，离不开全力攻坚的有力举措。

　　提升效率，构建新型组织体系。2021年4月，中国石油通过组建油气和新能源、炼化销售和新材料、支持和服务、资本和金融四大业务板块（子集团），优化调整海外业务、天然气销售业务管理体制等，实现业务协同、资源共享、一体化统筹。截至今年4月末，中国石油二、三级机构相比2020年初减幅达14.31%。

　　“要突出深化改革，持续推进公司治理体系和治理能力现代化。”中国石油集团党组书记、董事长戴厚良说。

　　把准方向，市场化改革迈出新步伐。完善选拔任用制度，加大工效挂钩力度，2021年集团公司全员劳动生产率、人工成本利润率分别比2019年提高了14.25万元/人和17.49个百分点。

　　不仅如此，中国石油以工程思维推进落实人才强企工程，通过全方位深化“改”的力度，持续激发出每个员工“改”的活力。中国石油规划总院畅通科研人员晋升双通道，5名领导自愿放弃领导职务竞聘院级专家，5名青年拔尖科技人员晋升为院级专家。

　　创新赋能，推动数字化转型智能化发展。塔里木油田、兰州石化等14家单位围绕108个应用场景，将新一代信息技术融入油气产业链的产品、服务和流程中；西部钻探创新“系统试井+复压试井”方案，打破新疆油田单井产量纪录……中国石油依靠创新驱动引领高质量发展的格局正在形成。

　　截至今年5月底，中国石油部署的六个方面共86项重点改革任务已完成98%。企业正在为决战决胜全力冲刺，确保国企改革三年行动落地见效，同时部署下一步深化改革“施工图”。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月15日 18 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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