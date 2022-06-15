本报北京6月14日电 （记者王俊岭）记者从商务部了解到，1—5月，全国实际使用外资金额5642亿元人民币，同比增长17.3%，折合877.7亿美元，同比增长22.6%。

从行业看，服务业实际使用外资金额4233亿元人民币，同比增长10.8%。高技术产业实际使用外资同比增长42.7%，其中高技术制造业增长32.9%，高技术服务业增长45.4%。从来源地看，韩国、美国、德国实际对华投资分别增长52.8%、27.1%、21.4%（含通过自由港投资数据）。从区域分布看，东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长16.1%、35.6%和17.9%。

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