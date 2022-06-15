本报北京6月14日电 （记者王俊岭）近日，有媒体报道中国证监会今年在上海和北京召开会议，要求外资投行报告高管薪酬细节，并提出不要给高管过高薪酬。对此，中国证监会有关部门负责人14日明确指出，上述报道为不实消息，中国证监会及相关证监局、行业协会未召开过上述会议。

据该负责人介绍，薪酬制度是公司治理的重要内容，构建科学合理的薪酬制度是保持行业核心竞争力的基础，也是保持行业稳健可持续发展的基础。全球监管部门对薪酬激励相关制度近年来比较关注，目的是为了防范过度投机、过度激励引发的金融风险。近期，监管部门会同行业协会，在充分听取行业意见建议的基础上，由证券业协会、基金业协会分别发布了薪酬管理指引，体现出尊重市场基本规律、立足行业实际情况、压实机构主体责任、防范短期过度激励的基本思路，旨在夯实行业发展的治理基础、风控基础、合规基础、文化基础和人才基础，更好有效服务实体经济、防范金融风险，并无设置薪酬限额，也不涉及薪酬总额和具体操作办法。

“近年来，按照国家金融业对外开放的统一部署，中国证监会坚持市场化、法治化、国际化原则，放宽、取消证券基金经营机构外资股比限制，已批准11家外资控股证券基金公司，在华机构总体经营发展情况良好。中国证监会依法依规统一监管，充分尊重机构经营决策自主权。”该负责人说。

(责编：罗知之、陈键)