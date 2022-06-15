原标题：外资吸收保持较好增长态势

本报北京6月14日讯（记者冯其予）商务部发布的最新数据显示，2022年1月至5月，全国实际使用外资金额5642亿元人民币，同比增长17.3%，折合877.7亿美元，同比增长22.6%。

中国信息协会常务理事、新经济研究院院长朱克力表示，前5个月的数据较前4个月有所下降，主要是受近期国内疫情多点散发的影响，属短期冲击，但无论是从行业还是从来源地看，目前外资都保持了较好的增长态势。

数据显示，从来源地看，韩国、美国、德国实际对华投资分别增长52.8%、27.1%、21.4%。从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长16.1%、35.6%和17.9%。分行业看，服务业实际使用外资金额4233亿元人民币，同比增长10.8%。高技术产业实际使用外资同比增长42.7%，其中高技术制造业增长32.9%，高技术服务业增长45.4%。

“高技术产业实际使用外资同比增长数据较好，与各地进一步落实高新技术企业政策是分不开的。”朱克力分析认为，通过引导市场在推动产业转型与消费升级等相关高新技术领域加大布局，促进产业与消费双升级、畅通经济大循环激发出了更大势能。

朱克力表示，随着稳经济一揽子措施的落地落实和我国经济的逐渐复苏，对接下来的外资走势应抱有信心。在此过程中，应充分利用各种有利因素加大稳外资力度，优化企业复工达产政策，充分发挥重大外资项目牵引带动作用，进一步稳住和扩大外商投资。

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