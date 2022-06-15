放大消费券“助燃剂”作用
2022年06月15日08:19 | 来源：中国经济网
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原标题：放大消费券“助燃剂”作用
商海春作（新华社发）
近期，北京、成都、太原等多地陆续发放消费券，提振消费市场活力。为进一步释放消费潜力，促进消费持续恢复，发放消费券成为各地普遍采取的方式之一，据专家估算，政府1元的消费补贴能够带动平均3.5元以上的新增消费。消费券提振消费的关键在于让政府补贴变为“助燃剂”，短时间内激发消费规模增长，最终传导到生产供给侧，带动整个经济链条复苏。不过，为更好发挥其作用，应进一步优化和完善消费券的发放和使用流程，避免因使用规则不完善以及倒卖、套现等现象，给消费者带来不好的使用体验。（时 锋）
(责编：罗知之、陈键)
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