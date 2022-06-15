陈果静

原标题：银行间债市创新支持“硬科技”

首批科创票据近期在银行间债市落地。记者通过公开信息查询了解到，其中，无锡华光环保能源集团股份有限公司、三一集团有限公司、巨化集团有限公司、中交第二航务工程局有限公司、正泰集团股份有限公司、三一重工股份有限公司已完成簿记发行。

5月20日，中国银行间市场交易商协会发布《关于升级推出科创票据相关事宜的通知》，在总结科技创新主题高成长型企业债务融资工具、双创专项债务融资工具和创投企业债务融资工具三大既有科创概念融资产品的实践基础上，整合升级推出科创票据。

从首批科创票据发行文件披露的情况看，“硬科技”特色明显，发行主体具备较强的核心竞争力。如，三一集团及其子公司三一重工股份具有智能制造示范工厂、制造业单项冠军等多项科技创新称号；中交二航局先后多次荣获国家科技进步奖和中国专利奖，上百项科技创新成果达到国际领先和国际先进水平；陕延油集团是国家企业技术中心及陕西省首批创新型企业，在化石能源大规模低碳化利用减排等科创领域拥有先进技术及产业优势。其他试点发行人也在各自科技创新领域具备核心技术和市场竞争优势。

《关于升级推出科创票据相关事宜的通知》明确，科技创新企业拟发行科创票据需具备至少一项相应的科技创新称号，首批试点主体类科创票据发行人在募集说明书重点披露了发行人的科创属性和科创能力，满足《通知》要求，并进一步提升了科创企业的资本市场辨识度，有助于引导金融机构精准支持科技创新，加强科技创新与债券市场的联动与协同。

巨化集团科创票据主承销商农业银行投资银行部副总裁杨军表示，科创票据的推出为金融服务科创赋予了新的能量，提供了新的工具，更多的实体企业将依托发行科创票据实现技术突破和产业升级，更多的投资资金也将通过科创票据直接流向科创领域，形成良性循环，为助推科技创新发展注入强大动力。

记者注意到，陕延油集团发行的科创票据是永续票据（3+N）。长期限债券的发行需有较高市场认可度，也在一定程度上反映出科创票据推出后反响积极。主承销商兴业银行投资银行部总经理林舒表示，该企业是国家企业技术中心及陕西省首批创新型企业，在煤油气资源综合转化集成、化石能源大规模低碳化利用减排及地质封存安全检测等科创领域拥有先进技术及产业优势。科创票据将引导市场要素向科技创新企业聚集，助力企业产业升级，对拓宽科技创新企业融资渠道及引领产业升级具有重要意义。

银行间市场积极支持具备科技创新能力、拥有核心技术、市场竞争优势突出、具有良好发展前景的创新型企业发行高成长型企业债务融资工具。自2021年3月推出以来，累计发行超200亿元，覆盖12个省市，重点服务了包括制造业单项冠军和专精特新“小巨人”企业在内的61家科技创新企业，其中民营企业发行占比超70%，进一步促进制药与生物科技、工程机械、电气设备、集成电路以及汽车等产业链优化升级。

本次升级推出科创票据首批落地的发行企业涵盖范围广泛，除巨化集团、华光环保等国企外，还有三一集团、正泰集团、三一重工股份等民企主体，覆盖了超短融、普通中票、长期限含权中票等各期限产品，体现了科创票据服务实体经济的普惠性和包容性。

三一集团科创票据主承销商中信银行投资银行部总经理匡彦华表示，科创票据的推出有利于提高科技创新领域企业在债务资本市场的辨识度，将科创型企业的科技属性和创新价值充分显性化和标准化，有助于更充分发挥债券市场支持国家创新驱动发展战略的重要作用。

记者了解到，已经完成发行的几单科创票据反响良好，受到投资人欢迎，发行人总体都比较满意。比如，22三一MTN001（科创票据）最终票面2.70%，低于发行人二级市场同期限债券估值超10个基点；22华光环保SCP005（科创票据）利率最终锁定为2.05%。

业内人士指出，银行间市场持续以自律创新服务引领实体经济发展，今年以来陆续推出“常发行计划（FIP）”、中债民企支持工具、科创票据、资产担保债务融资工具（CB）等多项创新，使各类企业债券融资渠道更加丰富。银行间市场已发布科创票据操作要点的相关通知，同时继续围绕市场需求开展各类产品与机制创新，持续提升服务实体经济能力。

(责编：罗知之、陈键)