原标题：首套国产化深水水下采油树投入使用

科技日报北京6月14日电 （记者操秀英）中国海油6月14日宣布，随着在南海莺歌海顺利完成海底气井放喷测试作业，首套国产化深水水下采油树正式投入使用，标志着我国已具备深水水下采油树成套装备的设计建造和应用能力，对保障国家能源安全和推动我国海洋石油工业高质量发展具有重要意义。

水下采油树是海洋油气水下生产系统的核心组成部分，也是构建水下油气井生产管柱的基础，由超过2500个零部件组成，具备安全隔离储油层、保证井下作业安全等功能。水下采油树要在海底水深超过500米、温度低于6摄氏度的低温高压环境中稳定工作20年，同时实现对气井生产油气流的精准操控，这对装备的设计水平和建造技术提出极高要求。长期以来，全球仅有5家欧美公司掌握水下生产系统的设计建造技术，导致该装备采办周期长、价格高、维保难。

“在5月成功实现海底安装的基础上，我们依托这套国产深水水下采油树实施了东方1-1气田乐东平台周边天然气开发井的钻完井作业，取得了超过预期的良好效果。”中国海油项目现场技术负责人颜帮川介绍，国产深水水下采油树在43小时的放喷测试作业期间完成了48项指定作业任务，各项性能指标达到国外同类产品的水平。

中国海油海南分公司总工程师刘书杰表示，使用国产深水水下采油树比采购进口产品节约成本约27%，同类装备规模化生产后造价有望进一步降低。依托该装备还可推动一些此前没有经济效益的油气藏得到有效开发，这对带动海洋油气装备相关产业发展具有积极意义。

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