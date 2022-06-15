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留抵退税 助企纾困——

一个电话，企业解了燃眉之急

2022年06月15日10:18 | 来源：人民网
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流动资金缺口数千万，税务部门一个电话，却让企业迅速走出困局！近日，宜昌鄂中生态工程有限公司相关负责人来到宜都市税务局，对该局高效推进的留抵退税惠企举措专程致谢。

宜昌鄂中生态工程有限公司是一家肥料制造企业。6月初以来，企业负责人曾令国愁眉不展：近期原材料价格涨幅很大，年中公司即将进入生产旺季，流动资金需求倍增，初步测算由原先的3000万元上升到6000万，资金缺口巨大。

曾令国心里清楚，公司近期面临承兑汇票集中兑付的压力、银行贷款到期还款在即，各类原材料价格只增不减，种种现状造成流动资金严重不足……

先找金融机构救急，甚至不惜高息贷款？然而，公司财务负责人徐堂林很熟悉银行的融资流程，走完全部流程最快也得半个月左右，办结时间能否应急，授信额度是否足够？

正在一筹莫展之时，徐堂林接到了宜都市税务局的问需电话：“你好，我是宜都市税务局税政一股何坤，按照国家税务总局提前退还大型企业存量留抵税额的工作安排，贵公司可以在6月30日前自愿申请退还存量留抵税额7069万元，请问是否有需要？”

税务人员的一个电话，让徐堂林瞬间惊喜万分！当天下午，在宜都市税务局党委委员、副局长张远东的带领下，宜都市税务局“精简达”审核团队一行6人来到公司，面对面宣传、手把手辅导、企业自审与税务审核同步进行。“从提交申请到税款到账最快仅2小时。”张远东介绍，让“真金白银”以最快速度直达企业不绕弯，通过高效率助力企业解难题创效益，助力制造业高质量发展。

“税务局送来的‘留抵退税大红包’犹如久旱甘霖、雪中送炭，这笔资金将用来采购原材料，投入企业正在兴建的两个新项目。”曾令国对税务局送来的“大红包”已有清晰筹划，同时也对宜都税务局为企业发展纾困的高效率诚挚点赞。

据悉，增值税留抵退税“精简达”作为宜都市税务局创建全省优化营商环境先行区项目，截止目前惠及496户企业，最大限度的发挥了留抵退税助企纾困的作用。（宜都市税务局供稿）

(责编：孙红丽、杨迪)

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