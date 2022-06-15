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5月份国民经济运行呈现恢复势头

2022年06月15日10:19 | 来源：新华社
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国家统计局6月15日发布数据显示

5月份

全国固定资产投资（不含农户）环比增长0.72%

社会消费品零售总额同比下降6.7%

货物进出口总额同比增长9.6%

全国规模以上工业增加值同比增长0.7%

1至5月

全国固定资产投资（不含农户）205964亿元，同比增长6.2%

社会消费品零售总额171689亿元，同比下降1.5%

货物进出口总额同比增长8.3%

全国规模以上工业增加值同比增长3.3%

全国城镇新增就业529万人

面对复杂严峻的国际环境和国内疫情带来的严重冲击

各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展

主要指标边际改善

国民经济呈现恢复势头

 

记者：魏玉坤、王悦阳

编辑：郭宝江

设计：杨轶群

(责编：周志华(实习生)、杨光宇)

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