5月份国民经济运行呈现恢复势头
2022年06月15日10:19 | 来源：新华社
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国家统计局6月15日发布数据显示
5月份
全国固定资产投资（不含农户）环比增长0.72%
社会消费品零售总额同比下降6.7%
货物进出口总额同比增长9.6%
全国规模以上工业增加值同比增长0.7%
1至5月
全国固定资产投资（不含农户）205964亿元，同比增长6.2%
社会消费品零售总额171689亿元，同比下降1.5%
货物进出口总额同比增长8.3%
全国规模以上工业增加值同比增长3.3%
全国城镇新增就业529万人
面对复杂严峻的国际环境和国内疫情带来的严重冲击
各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展
主要指标边际改善
国民经济呈现恢复势头
记者：魏玉坤、王悦阳
编辑：郭宝江
设计：杨轶群
(责编：周志华(实习生)、杨光宇)
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