原标题：北京交行全力以赴确保金融服务不打烊

2022年4月下旬以来，北京疫情防控形势严峻，交通银行北京市分行党委坚决落实党中央确立的“动态清零”总方针不动摇，严格压紧压实“四方责任”，从严落实各项防控要求。各条线员工众志成城、迎难而上，全力以赴勇战“疫”，确保疫情防控不缺位、金融服务不打烊。

快速响应，保障金融服务“不断档”。5月20日晚间，自贸试验区支行得到通知，自次日起需执行对居住在丰台区员工落实居家办公的防疫政策。支行营运条线近40%员工居住在丰台区，其中包括支行营业室的全部主管、副主管。为落实政府居家办公倡议，并兼顾网点正常营业，支行一把手立即牵头组织分管行长、内控科、各网点负责人及营运主管连夜召开线上会议，以确保网点正常开门营业为目标，迅速商讨解决方案，当晚将方案上报。分行营运与渠道部当即对支行进行详细指导，并安排多名相关人员协助支行完成人员及业务的紧急调整。次日一早，支行组织各网点相关人员利用周末休息时间进行紧急交接，同时分行指派专人为支行交接工作进行指导及审批，有效保障了特殊时期网点的业务连续平稳运行。

优化服务，切实为群众排难解忧。目前，针对部分老年人取款难问题，海淀支行提供了更加灵活和人性化的金融服务。一是在银行网点门口张贴公告并公布服务热线和值班电话，安排在岗员工，通过自助设备或移动机具等方式协助老年人办理取现等业务。二是加强客户数据分析，针对有现金业务需求群体加大投入服务力量。同时，主动告知客户，做好温馨提示，协助客户办理相关业务。三是采用电话预约、引导分流、错峰办理等方式，避免发生人员聚集，严格落实测温、扫码、查验核酸等防疫要求。

克服万难，居家与在岗一样状态在线。5月5日，东大桥支行因疫情防控需要临时停业，5月9日起与东单北大街支行合署办公。在经历年初与工体北路支行合并后，东大桥支行的客户数量和业务量明显增长，在临时停业后依旧繁忙，大量的外汇、询证函、来往账、话费划账等业务都有条不紊地进行，及时与对公、对私客户沟通，在最大程度上满足客户需求、解决客户问题。

随着朝阳区等多个区域实行居家办公，各网点均出现人手不足的情况。东大桥支行在保留人员最低配置的同时，驰援营业室、东单北大街支行，让兄弟支行在疫情面前没有后顾之忧。此外，居家办公员工也时刻保持着正常上班状态，随时关注群内工作动态，及时学习文件、维护名下客户、解决客户困难。

在未来的日子里，北京交行将继续凝心聚力，保证金融服务质量，做到积极抗疫“正能量”，金融服务“不打烊”。

(责编：曹淼、李源)