原标题：浙商银行：“数字化”“多跨场景”，非法集资宣传月活动亮出“新意”

浙江杭州、河南郑州、山东青岛多地，一场场别开生面的防范非法集资宣传活动在6月连续亮相。全国范围内，浙商银行总、分、支行100%参与，以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题，举办了多场宣传活动。

每年6月为防范非法集资宣传月。非法集资是日常生活中威胁人民财产安全主要因素之一，自2013年起开展防范非法集资宣传月以来，这一活动深入人心。在银保监会、银行业协会指导下，今年浙商银行创新开展防范宣传活动，全行营业网点100%参与，个人客户100%覆盖，力促活动举办得“精细、精准、精彩”。

多元打造“沉浸式”宣传新场景

金融作为现代经济的核心，与人民生活场景息息相关，在“守护人民钱袋子”的行动中至关重要。为贯彻落实《防范和处置非法集资条例》、《关于加强防范非法集资宣传教育工作的意见》及相关规定，今年浙商银行守正出新，利用“数字化”的全新方式，以“多跨场景”的金融知识教育宣传作为防范非法集资宣传月的切入口。

青岛分行结合地方特色，聚焦青岛夏季特色的帆船运动场景，在青岛奥帆中心广场，面向帆船运动爱好者、省内外游客及附近居民广泛宣传非法集资的表现形式及防范要点；杭州分行利用营业网点服务人群广的优势，于6月初集中开展“行长服务日”活动，各机构行长通过开展厅堂微沙龙、发放金融宣传折页、带领客户体验智能设施等方式，向消费者宣传金融知识。

集中宣传日聚焦“分众化”

6月15日是防范非法集资宣传月集中宣传日。浙商银行各分行积极筹备，运用分众化思维，为不同消费者群体差异化打造线下集中教育宣传活动方案，在遵守各地疫情防控政策的前提下，积极组织具有趣味性、针对性、实用性的集中宣传活动，结合儿童节、端午节等节日和高考等重要节点开展面向学校、面向社区的宣传活动。“把专业知识转化为接地气的语言，我们老百姓都能听懂，听懂了还能应用，真有安全感和幸福感，心里暖融融的。”参加完活动，温州分行客户王老师感受颇深。

以深圳分行为例，该行于15日邀请当地检察院检察官共同前往深圳市区残疾人联合会面向残障人士开展集中宣传活动，增强残障人士对非法集资等非法金融活动的识别与风险防范能力。

创新“非接触”宣传新方式

随着互联网的普及，消费者在网上进行金融活动的频率明显提高，针对“非接触”渠道的方法非法集资宣传同样具有重要意义。今年的宣传活动中，浙商银行在电视、电台、财经媒体、微信、抖音等平台上进行了一系列创新的宣传教育活动。

浙商银行拍摄《“守护钱袋子” 防范非法集资之甲方乙方篇》系列短视频，通过官方视频号发布；根据北京银保监局统一部署，浙商银行北京分行全面启动“防范非法集资宣传月”活动，通过线上线下相结合的方式，以营业网点为阵地、以客户为桥梁、以抖音等平台为触角，将防范非法集资金融知识推广至每一位有需求的金融消费者。温州分行原创长图《警惕以“元宇宙”名义进行的非法集资》发布于温州人行公众号；天津分行设计“了解消保知识 守护好钱袋子”线上知识问答，消费者扫描二维码即可答题。

在宣传月活动之外，近年来浙商银行坚持“以客户为中心”，不断加强金融消费权益保护，夯实金融纠纷多元化解机制建设，畅通金融消费者投诉受理渠道，强化数据安全和个人信息保护，注重普及金融知识，消费者权益保障水平。

(责编：董童、李源)