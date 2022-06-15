原标题：1688启动宝藏工厂成长计划，培育制造业的优质工厂

6月15日，第30届深圳礼品家居展暨1688工厂直采季启动。在1688展馆可以看到10个行业的400多款新品和爆款，集中在宅经济、露营、减压和健康等领域。这些商品是贸易商专门为小红书、抖音、快手等内容电商以及跨境、直播、社交和社区电商的买家组织的货盘，反映了时下的消费趋势和新商机。

宝藏好物解决了“什么值得买”。围绕“好货从哪来”，1688一方面启动“TOP100宝藏工厂”评选，找出中国制造里的优质工厂；另一方面推出宝藏工厂成长计划，帮助工厂成为所在行业的头部玩家。

宝藏工厂的评选标准，主要看工厂的产品力（爆款打造和柔性定制）、性价比、品质感、品牌力（大牌代工和国产平替）、科技感（独特设计和技术专利），以及履约保障和在小红书平台的人气等综合表现。

近年来，B2B电商领域的买家越来越年轻化和专业化，采购变得碎片化、个性化、精细化和定制化，这就要求卖家具备柔性化生产能力。为此，1688推出了宝藏工厂成长计划，提供产地王牌、新品牌计划、产地名片等三大服务，帮助工厂打造产品力、服务力和品牌力。

1688还在展馆里放置了“找工厂一体机”，让买家体验一键直连宝藏工厂跟厂长连线和在线探厂的数字之旅。买家在展馆还能免费领取1688体验月卡，通过月卡享受上亿款商品九五折采购以及免息赊购额度。

今年4月，1688出台了一系列中小企业纾困举措，通过流量、营销、金融和培训支持，帮助客户稳住生意基本盘。1688总裁余涌表示，为了让客户生意稳中有进、稳中有增长，1688正在重点做两件事，一是升级买家采购体验，围绕“找、挑、询、付、履”的采购链路增强服务确定性和履约保障；二是推动平台供给从多到好转变，大力挖掘有产品力和服务力的优质供给。

(责编：曹淼、李源)