新华社香港6月15日电（记者王茜）财政部15日在香港通过中央结算系统债券投标平台发行75亿元人民币国债，获得较高的超额认购，受到市场普遍欢迎。

据介绍，财政部将于今年在香港分四期发行共230亿元人民币国债。当天发行的75亿元人民币国债，包括25亿元两年期国债、25亿元三年期国债和25亿元五年期国债。

香港特区政府财政司司长陈茂波此前表示，特区政府欢迎财务部连续14年在香港发行人民币国债。这充分展示了中央人民政府大力支持香港国际金融中心及全球离岸人民币业务枢纽的地位，有利促进香港债券市场的长足发展，并有助吸引国际资金汇聚香港市场。

中国银行香港金融研究院策略规划师应坚表示，在香港回归祖国25周年即将到来之际发行人民币国债，有利于支持香港繁荣稳定，有利于提振离岸市场对人民币的信心。近年来香港点心债市场保持复苏态势，财政部持续发行国债，对于点心债市场加快复苏起到了很好的带动作用。

应坚认为，离岸人民币国债发行是人民币国际化一项重要风向标，此前每次发行都获超额认购，说明全球都在关注。近来离岸人民币国债发行规模正在扩大，离岸人民币央票发行也保持较大规模，其他发债体兴趣也有所增强。因此，离岸人民币债券市场将持续向好，发行规模也会越来越大。

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