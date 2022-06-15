原标题：我的就业进行时｜在“穿越”中，不断超越

袁霄是南京信息工程大学本科应届毕业生，他选择在自己爱好的FPV（First Person View第一人称视角）无人机领域创业。

FPV无人机也被称为穿越机，镜头位于机身最前端，玩家通过头戴式视频眼镜接收传输回来的第一人称视角实时飞行画面，通过遥控器操纵穿越机的动作，就仿佛置身于飞机驾驶舱中。

从中学时代对航模产生兴趣到如今走上创业之路，袁霄一路走来，始终不变的是热爱。

袁霄期待他的初创公司可以“穿越”重重艰难险阻，不断超越，发展壮大，根深叶茂。（记者夏鹏、张可心）

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