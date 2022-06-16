本报北京6月15日电 （记者曲哲涵）经国务院批准，2022年，财政部将在香港发行230亿元人民币国债。6月15日，财政部通过香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）招标方式，在香港发行首期人民币国债75亿元，其中，2年期25亿元，认购倍数4.04倍，发行利率2.44%；3年期25亿元，认购倍数4.64倍，发行利率2.55%；5年期25亿元，认购倍数5.09倍，发行利率2.75%。

自2009年起，财政部根据中央推动金融业对外开放和支持香港经济社会发展的总体部署，在香港持续发行人民币国债。通过14年的持续发行，香港人民币国债发行规模稳步增长，从2009年的60亿元最高增长至280亿元，近年来维持在200亿元左右。截至5月末，财政部已在香港累计发行了2380亿元人民币国债。

业内人士表示，连续多年在香港发行人民币国债，逐步增加关键期限品种，能够逐步扩大离岸人民币的市场交易规模，丰富境外人民币投资标的品种，有助于推动人民币离岸市场的发展，推动加快人民币国际化进程，并从多方面助力提升香港国际金融地位。

一是有效拓宽香港人民币资产配置渠道。近年来，香港人民币存款稳中有升，今年4月末，香港人民币存款余额超过8400亿元人民币，为近6年同期新高。人民币国债的发行，为投资者提供了高品质流动性资产。二是更好满足跨境投资者需求。2021年9月“南向通”开闸后，境内投资者可投资在香港债券市场交易流通的所有券种。常态化持续发行人民币国债，能更好地满足跨境投资者的资产配置需求，有助于做大香港金融市场容量。三是更好帮助内地企业开展境外融资。目前香港是内地企业最大的境外融资平台，香港人民币国债期限结构日益丰富，并通过二级市场交易形成了具有市场基础、完整有效的国债收益率曲线，建立了可供内地中资企业境外发行债券参考的“锚”。四是提高香港作为国际金融中心的影响力。随着香港人民币国债发行机制不断创新，从最初离岸人民币市场通行的簿记建档方式，逐步探索招标发行、上市、定向发行等方式，对其他发行体起到了良好示范作用。

财政部有关负责人表示，此次在港发行的75亿元人民币国债，市场认购踊跃，反映出全球投资者对中国经济高质量发展前景的信心和长期投资价值的认同。未来将持续完善人民币国债在港发行长效机制，拓宽债券投资者范围，提高离岸人民币国债二级市场流动性，更好发挥离岸人民币债券收益率曲线的基准作用，支持离岸人民币市场建设。

《 人民日报 》（ 2022年06月16日 12 版）

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