本报北京6月15日电 （记者葛孟超）国家外汇管理局15日公布了5月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，5月，银行结汇2050亿美元，售汇2035亿美元，结售汇顺差15亿美元；银行代客涉外收入4992亿美元，对外付款4915亿美元，涉外收付款顺差77亿美元。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，我国跨境资金流动总体稳定，银行结售汇和涉外收支均保持顺差格局。一是银行结售汇延续顺差态势，5月顺差规模为15亿美元，综合考虑远期结售汇、期权交易等其他供求因素，境内外汇市场供求基本平衡。二是涉外收支总体呈现净流入，5月企业、个人等非银行部门涉外收支顺差77亿美元。三是外汇储备规模保持基本稳定，截至5月末，我国外汇储备余额为31278亿美元，较4月末上升81亿美元。

发言人说：“货物贸易、直接投资等实体经济相关跨境资金净流入维持较高水平，继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。5月，货物贸易涉外收支顺差383亿美元，同比增长97%；直接投资涉外收支顺差55亿美元，与去年同期基本持平。受全球疫情等综合因素影响，服务贸易涉外收支逆差28亿美元，仍处于较低水平。外商投资企业利润汇出季节性增加，规模与上年同期基本相当。”

“当前，外部环境中不稳定不确定因素依然存在，但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，随着疫情防控取得阶段性成效，稳定经济增长政策措施持续显效，经济恢复的动能在加快，有助于我国外汇市场和国际收支继续平稳运行。”发言人表示。

《 人民日报 》（ 2022年06月16日 12 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)