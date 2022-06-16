我国金融业机构总资产达396.39万亿元
2022年06月16日06:27 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月15日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的数据显示，据初步统计，2022年一季度末，我国金融业机构总资产为396.39万亿元，同比增长8.7%，其中，银行业机构总资产为357.9万亿元，同比增长8.6%；证券业机构总资产为12.81万亿元，同比增长18.8%；保险业机构总资产为25.67万亿元，同比增长5.8%。
金融业机构负债为360.27万亿元，同比增长8.6%，其中，银行业机构负债为327.66万亿元，同比增长8.5%；证券业机构负债为9.77万亿元，同比增长20.9%；保险业机构负债为22.85万亿元，同比增长6.1%。
《 人民日报 》（ 2022年06月16日 11 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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