原标题：“我的进博故事”征集活动火热进行中 “四叶草”安全“守门员”成了首位报名者

商务部新闻发言人6月9日表示，第五届进博会正按照原定计划稳步推进，各项工作进展顺利。为生动展现进博会在国际采购、投资促进、人文交流、开放合作等方面取得的各项成就，讲述开放、合作、创新、共赢的“进博故事”，由中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）主办的进博五年特别讲述“我的进博故事”征集活动，面向全球征集文字和视频线索，目前活动正在火热进行中。上海市公安局青浦分局国家会展中心治安派出所所长梅军，因为第一时间发的参与邮件，成为活动首位报名者。

2020年11月3日，梅军（中间）和同事讨论保障工作。

6月1日，“我的进博故事”征集活动启事对外正式发布当天，梅军就给主办方发去了9条素材线索，希望记录下他和同事们这5年来的“进博印记”，更希望通过他们的故事，让更多人近距离了解人民警察在进博会中的风采。

梅军介绍说，6月1日一早，他就在网上看到了“我的进博故事”征集活动启事，当时派出所密集的抗疫工作刚刚告一段落，启事一下子把他拉回四年里那些和进博会有关的日日夜夜。他立即把消息分享到微信群，群里顿时热闹起来。派出所的同志们你一言我一语，大家都有太多难忘的记忆，都有着属于自己的进博故事。

2017年进博会开始筹备，同年，国家会展中心治安派出所也正式成立。5年来，作为“四叶草”的安全“守门员”，国家会展中心治安派出所在服务保障进博会的工作中致力于多元化筑牢防线、全时空守护平安、零距离服务群众，先后荣获上海市“人民满意的公务员集体”、全国“工人先锋号”等荣誉称号。梅军和同事们冲在最前线，用行动守护这片聚焦全世界目光的“四叶草”，完成上级交代的任务，为每一届进博会安全、有序举办作出了贡献。

在同事们眼里，梅军是站在进博会安保主战场C位的人。前两届进博会，时任青浦分局指挥处副处长的梅军负责外围保障配合，是进博会安保团队的核心成员。首届进博会长达16页、精确到分钟的“安保序列”，就是梅军首创。从顶层设计到零星小事，他都考虑在内。

梅军形容，首届进博会的安保工作如履薄冰，有了经验之后，就有了底气。但到了第三届进博会，要在疫情防控状态下做好安保，又是一次挑战。疫情进入常态化防控后，国展中心举办各类展会31次。梅军说：“从复展算起，第三届进博会是第32场展会，是真正的‘大考’，前面31场展会就算是‘小考’。”根据前期“小考”积累的经验，他细化了安保布局，织密防疫屏障，将安保序列扩展到了50项。神经绷紧、大脑高速运转，最多的一天，他在纸上列出的待办事项有96项。

梅军认为，安保其实也是一种服务，只要用心去做，每一位参展人员就都能体验到公安服务的温度。他说：“我们代表的不是个人，是上海警察，是中国的形象。”每一届进博会都是一次“大考”，梅军很欣慰，往届的四次“大考”都合格了。

“人生中的每一段经历，都是命运的赐予，会在生命里打下烙印，成为一段不可磨灭的记忆，带来启示、帮助成长，成为‘进博人’的经历也是如此。”梅军在发来的素材中如是说。

尽管每一届进博会的举办时间只有短短几天，但在这背后发生了许许多多的故事，各行各业的人们与它有着千丝万缕的联系。作为进博会的守护者和参与者，像梅军一样的无数“进博人”在每一届进博会中，都会迎接新的挑战，也见证着更大的突破。

“我的进博故事”征集活动启动半月，有上百报名参与的个人、企业向主办方发来自己的故事线索，希望能通过参与征集，从微观视角出发，“呈现更多的动人瞬间”，“多元深入地记录进博、记录这个创新开放的时代”。

主办方介绍，优秀的投稿作品或视频线索均有机会在进博会官方平台和有关媒体上正式发表。此外，主办方还将邀请相关领域专家，根据投稿作品的主题立意、内容价值、文字水准等，开展评选工作，视情评出本次活动的优秀作品并授予证书。后续，还计划将优秀征文作品编入同名图书，将优秀视频作品剪辑成片，在一些重要场合推出。如果你也想分享你的进博故事，征文可以发送邮件至主办单位官方邮箱ciiestories@ciie.org，视频线索发至ciiestories2@ciie.org。

(责编：曹淼、李源)