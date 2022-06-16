前5月全社会用电量同比增长2.5%
2022年06月16日08:13 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月15日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：1—5月，全社会用电量累计33526亿千瓦时，同比增长2.5%。分产业看，第一产业和城乡居民生活用电量增速高于全社会平均水平，分别为9.8%、8.1%；第二产业和第三产业用电量增速分别为1.4%、1.6%。
5月份，全社会用电量6716亿千瓦时，同比下降1.3%，日均用电量环比增长2.2%。分产业看，第一、二、三产业用电量增速分别为6.3%、-0.5%和-4.4%；城乡居民生活用电量同比下降2.4%。中国电力企业联合会有关负责人介绍，今年前5月，工业和制造业用电方面，全国工业用电量22085亿千瓦时，同比增长1.5%，占全社会用电量的比重为65.9%。
《 人民日报 》（ 2022年06月16日 11 版）
(责编：罗知之、陈键)
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