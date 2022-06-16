云南精准发放稳岗返还资金保就业
2022年06月16日08:13 | 来源：人民网－人民日报
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本报昆明6月15日电 （记者叶传增）记者近日从云南省人力资源和社会保障厅获悉：云南认真贯彻落实稳就业保就业要求，不断拓展失业保险稳岗返还稳就业的政策效应，助力企业爬坡过坎，通过稳市场主体，达到稳就业的目的。据悉，已有超过4.62亿元稳岗资金直达企业，惠及3.62万户市场主体，惠及职工105.3万人。
受益范围能扩则扩。受益主体从企业扩大到社会团体、社会服务机构等市场主体。返还标准能高就高。对参保大型企业由返还标准30%提高到最高返还标准50%执行；参保中小微企业返还标准由60%提高到最高返还标准90%执行。审核发放能简则简。主动升级经办服务，积极通过后台数据比对，直接向符合条件的企业精准发放稳岗返还资金，变“企业找政策”为“政策、资金、服务找企业”。
《 人民日报 》（ 2022年06月16日 14 版）
(责编：罗知之、陈键)
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