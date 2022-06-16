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欧航局发布最新银河系多维地图

2022年06月16日08:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社巴黎6月13日电  （记者陈晨）欧洲航天局13日发布借助“盖亚”空间探测器绘制的银河系多维地图。这是欧航局发布的第三批银河系探测数据，也是迄今最详尽的银河系星系图。

　　欧航局新闻公报说，此次发布的数据涵盖了“盖亚”收集的约20亿颗恒星的最新数据，包括其化学成分、温度、颜色、质量、年龄，以及径向速度，即恒星接近或远离我们的速度。

　　此次公布的新数据还包括超过80万个银河系双星系统以及15.6万颗小行星等太阳系内天体的信息，此外还有银河系以外约290万个星系和190万颗类星体的信息。

　　“盖亚”探测器还探测到了星震。此前它已经发现了导致恒星周期性膨胀和收缩的径向震动，而这次在成千上万颗恒星中还发现了强烈的非径向星震。比利时鲁汶大学教授康尼·阿尔茨说，星震能帮助人类进一步了解恒星，特别是其内部运转。“盖亚”为研究大质量恒星的“星震学”打开一座金矿。

　　欧航局说，新数据还显示，在我们所在的银河系中，一些恒星由原始物质构成，而像太阳这类恒星则富集了前几代恒星的物质；接近银河系中心和星盘平面的恒星与距离较远的恒星相比，金属含量更丰富。

　　法国国家科学研究中心研究主管、“盖亚”法国科研负责人弗朗索瓦·米尼亚尔在接受媒体采访时说，“盖亚”的探测数据有助于增进对银河系历史的了解，但原本预计“盖亚”可完成基于广义相对论的天体力学预测，这一任务尚未完成，因为很难达到预期的精度。

　　“盖亚”探测器于2013年12月升空，次年7月正式投入科学观测。它将继续扫描天空，直到2025年燃料耗尽。

(责编：罗知之、陈键)

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