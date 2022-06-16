董少鹏

原标题：科创板“增量改革”尚未结束

科创板要探索发行定价和二级市场价格波动的联动监管机制，与诚信惩戒相结合。进一步加大对相关违法犯罪行为的查处力度，严格执行退市制度。科创板须遵循法治化、市场化、国际化的原则。

近日，科创板迎来开板三周年纪念日。7月22日，是科创板开市三周年。从3年来的实践看，科创板用增量改革的办法，对发行上市、交易、信息披露、持续监管、退市等基础制度加以完善，显著增强了包容性、适应性，为硬科技企业获得融资、完善公司治理、抓住产业发展机遇提供了机制性支持，为经济高质量发展注入强大动能。

截至今年6月10日，科创板共有428家上市公司，累计募集资金净额5959.56亿元。这些企业主要分布在电子、医药生物、电力设备新能源、计算机、国防军工、基础化工等行业，多数属于科技驱动亟待加强的领域，科技成色较为显著。截至今年3月31日，科创板研发支出占营收的比例为8.79%，同期主板和创业板的相关数值则为1.69%和4.65%。设立科创板顺应了科技创新、产业升级的发展趋势，满足了科技创新企业的实际需要，实现了实体经济与资本市场的有效对接。

资本市场的本职是为实体经济服务，通过为企业提供融资服务和机制创新支持体现自身价值。用增量改革的办法，既可以满足差异化、多样化的市场需要，又可以为存量市场系统化改革提供样本。科技创新类企业往往需要大量的资本投入，并且在一定期限内不盈利或者盈利水平较低，而我国主板市场上市标准主要是为成熟型企业制定的，不能满足科技创新类企业的需要。科创板首先在发行上市标准层面创新，设置了预计市值和财务指标相结合的多套标准，允许未盈利企业、特殊股权架构企业和红筹企业上市，实现资本市场和科技创新企业的供需对接，显著提升了市场的包容性、适应性。

科创板2019年创立之初，就提出两个目标，一是服务硬科技企业发展，二是为市场制度创新提供经验。其建立三年来，经历了早期的快速上涨和随后的调整夯实阶段，市场运行机制日趋成熟。企业上市过程更加透明，信息披露更加充分及时，市场各参与方的预期更加稳定。投资者、上市公司、专业机构以及社会各界对科创板这一增量市场板块有了更深入的认知。与此同时，增量市场和存量市场是一个整体，不应割裂。资金是流动的，会在不同板块之间游走。巩固增量市场改革成果，带动存量市场改革，关键是强化信息披露制度，强化市场主体责任。由于科创企业的科技属性强、技术更迭快，其信息披露规则应进一步细化，增加针对性披露环节，适当增加频次和重大事项要求。同时，针对限售股解禁后的流通问题，应加强信息披露约束和对冲手段安排。要探索发行定价和二级市场价格波动的联动监管机制，与诚信惩戒相结合。进一步加大对虚假陈述、财务造假、价格操纵等违法犯罪行为的查处力度。严格执行退市制度，让优胜劣汰成为市场常态。

此外，科创板还须遵循法治化、市场化、国际化的原则，进一步夯实基础制度，加强市场约束、法治约束，让优质企业、优质资本、优质机构愿意来、留得住，展现依法公平竞争的市场风采。应加强各板块之间的互动、联动、协同，推动全市场深化改革，打造规范透明开放、有活力有韧性的中国特色现代资本市场体系。（《证券日报》供稿）

(责编：罗知之、陈键)