周 雷

原标题：“管资本”助国企焕发活力

国企改革三大专项工程“双百行动”“科改示范行动”“区域性综改试验”扎实开展，一大批改革基础好、改革动力足的基层企业被遴选出来作为综合施策的“示范田”，以点带面、示范引领，已成为国企改革三年行动中的一大亮点。

形成以“管资本”为主的国有资产监管体制，是三年行动重点任务之一。作为“管资本”的重要平台，国有资本运营公司肩负重任。中国国新控股有限责任公司先后发起设立双百基金、国改科技基金、综合改革试验基金群，总规模达1400亿元，全面对接支持“双百企业”“科改示范企业”。截至2022年4月底，该系列基金推动所投企业完成综合性改革事项340余项，所投企业有27家属于细分领域领先企业，支持29家企业实施了经理层成员任期制和契约化管理。

大力支持中央企业战略性重组和专业化整合。截至2022年4月底，中国国新累计出资超千亿元参与重点行业领域的重组整合，如出资643.5亿元参与组建国家管网集团，助力油气管网运营机制市场化改革；出资75亿元支持鞍钢重组本钢，央地国企综合性改革示范作用明显；出资46亿元参与组建中国电器装备集团，拓展完善新能源产业链下游投资布局。

全面助推国资央企科技创新产业升级。围绕国家创新驱动发展战略，聚焦关键技术“卡脖子”环节，瞄准产业链供应链薄弱环节补短板，中国国新领投孵化“专精特新”冠军企业填补空白，促进实现科技自立自强。截至2022年4月底，在战略性新兴产业领域累计投资项目233个、金额2626亿元。

积极稳妥推动深化混合所有制改革。中国国新通过直接投资、基金投资等方式直接参与或引导带动社会资本支持央企混改，领投一批重大混改项目，树立了国企改革混改引战的风向标；以投资汇聚带动资本增量，有效撬动社会资本，通过直接出资281亿元，撬动基金层面出资人投资和项目层面社会资本约12倍、金额近3500亿元。

“今年，我们全力打造国有资本运营升级版，持续强化轻资产运营模式的资本、人才、技术‘三轮驱动’，决战决胜国企改革三年行动。”中国国新党委书记、董事长周渝波表示。

(责编：罗知之、陈键)